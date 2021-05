L'Atalanta non sbaglia e fa un altro passo avanti, forse decisivo, verso la conquista di un posto in Champions League per la prossima stagione: al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini batte 2-0 il Benevento e risale al secondo posto in compagnia del Milan a quota 75 punti. Muriel sblocca il risultato al 22' con un sinistro geniale su assist di Malinovskyi, Pasalic firma il raddoppio al 67' con una conclusione ravvicinata su assist di Zapata. Strada verso la salvezza sempre più in salita per il Benevento di Pippo Inzaghi: sarà fondamentale battere il Crotone in casa nel prossimo turno. I giallorossi hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Caldirola.

Il tabellino

ATALANTA- BENEVENTO 2-0

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens (59' Djimsiti); Freuler, De Roon; Malinovskyi (59' Ilicic), Pessina (59' Pasalic), Muriel (66' Miranchuk); Zapata (89' Lammers). All.: Gasperini.

BENEVENTO (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Caldirola, Barba (73' Letizia); Dabo (85' Tello), Viola (58' Ionita), Hetemaj (73' Depaoli); Gaich (58' Caprari), Lapadula. All.: F. Inzaghi.

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia.

GOL: 22' Muriel (A), 67' Pasalic (A).

ASSIST: Malinovskyi (A, 1-0), Zapata (A, 2-0).

ESPULSO: Caldirola (B) all'82'.

AMMONITI: De Roon, Ilicic (A), Tuia, Barba, Ionita (B).

NOTE - Recupero 1' + 3'.

L'abbraccio tra Mario Pasalic e Duvan Zapata - Atalanta-Benevento Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

7' OCCASIONISSIMA ATALANTA! Muriel al limite dentro per Pessina che controlla e calcia sol sinistro: palla che esce di un soffio, Montipò non ci sarebbe arrivato.

22' GOOOOOOLLLL DELL'ATALANTA! MURIEL! 1-0! Malinovskyi difende palla al limite, spalle alla porta, e col sinistro serve Muriel che si inserisce e beffa Montipò con un sinistro geniale. Palla nell'angolino basso. Assist di Malinovsky. Dea avanti!

67' GOOOOLLLL DELL'ATALANTA! PASALIC! 2-0! Zapata difende un pallone in area, tutto decentrato a sinistra, palla dentro per Pasalic che controlla e fulmina Montipò da due passi. Assist di Zapata.

82' ESPULSO CALDIROLA! Gomito troppo largo che colpisce al volto Zapata: Massa non ha dubbi e manda negli spogliatoi il difensore del Benevento.

