Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djmsiiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; D. Zapata, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Gollini, Miranchuk, Piccini, Pessina

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Cerri, Pereiro

Statistiche Opta

L’Atalanta ha perso quattro degli ultimi sei confronti contro il Cagliari in Serie A (2V): i sardi sono quelli che hanno sconfitto la squadra bergamasca in più occasioni dal 2017/18 ad oggi.

L’Atalanta non ha subito gol nell’ultimo confronto di campionato contro il Cagliari e potrebbe registrare due clean sheet di fila contro i sardi in Serie A per la prima volta dalla stagione 2008/09, quando sulla panchina bergamasca sedeva Luigi Delneri mentre su quella sarda c’era Massimiliano Allegri.

Il Cagliari ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A in casa dell’Atalanta dopo aver ottenuto altrettanti successi esterni in tutte le precedenti 23 (5N, 15P): i sardi non hanno mai registrato quattro successi di fila fuori casa contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Questo sarà il debutto in casa per l’Atalanta in questo campionato: la squadra bergamasca ha perso tre degli ultimi quattro esordi interni in Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 22 prime gare casalinghe stagionali (11V, 8N).

Eusebio Di Francesco potrebbe diventare il primo allenatore del Cagliari a non registrare successi nelle prime tre gare di campionato sulla panchina dei sardi da Massimo Rastelli nel 2016/17.

L’Atalanta ha segnato sei dei suoi otto gol nel primo tempo in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra. Nella sua storia non aveva mai realizzato almeno quattro reti sia nella prima che nella seconda partita giocata nel massimo campionato.

Solo la Sampdoria (36.6%) ha registrato un possesso palla inferiore al Cagliari (38.4%) nelle prime due giornate: le squadre allenate da Di Francesco in Serie A hanno sempre avuto almeno il 40% (41.2% la Sampdoria il più basso).

Alejandro Gómez dell’Atalanta ha segnato tre reti in Serie A contro il Cagliari in 15 incontri: solo due giocatori vantano più reti dell’argentino in sfide fra Atalanta e Cagliari nella competizione, Luigi Riva (cinque) e Roberto Boninsegna (quattro), entrambi con la maglia del Cagliari.

Luis Muriel ha segnato nove reti in 20 presenze di Serie A da inizio 2020. Tra giocatori con più di tre presenze nel periodo nel massimo campionato, l’attaccante dell’Atalanta è quello con la miglior media minuti/gol (uno ogni 62 giocati).

Giovanni Simeone ha segnato cinque reti nelle ultime otto trasferte di campionato (incluso il gol del momentaneo vantaggio contro il Sassuolo all’esordio stagionale); tuttavia quella bergamasca è la squadra contro cui ha giocato più volte in Serie A senza segnare alcun gol (otto presenze, zero reti).

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

