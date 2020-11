Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, De Roon, Gosens, Piccini

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku, Sensi, Vecino

Statistiche Opta

L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro l'Inter (4-1 nel novembre 2018) ed è rimasta a secco di gol in ben quattro degli ultimi sei incontri di campionato contro i nerazzurri.

Dopo il 2-0 della scorsa stagione l'Inter potrebbe vincere due gare di fila in casa dell'Atalanta in Serie A per la prima volta dal 2001, quando ottenne tre successi consecutivi sotto tre differenti allenatori (Simoni, Tardelli e Cúper).

L'Atalanta ha perso l'ultimo Derby lombardo giocato in Serie A (0-2 v Inter lo scorso agosto) e potrebbe registrare due sconfitte di fila contro squadre della sua stessa regione per la prima volta dal 2015 (contro Milan e Inter in quell'occasione).

L'Atalanta subisce gol da nove partite di fila in campionato e non registra una striscia più lunga di gare senza clean sheet dall'agosto 2015: 12 di fila, inclusa l'ultima proprio contro l'Inter.

L’Inter ha subito 15 gol in questo inizio di stagione tra tutte le competizioni; nelle prime nove dello scorso anno ne concesse sette. I nerazzurri non subivano così tante reti nelle prime nove partite stagionali dal 2011/12 (18) e in generale hanno fatto peggio in sole altre due occasioni (20 nel 1930/31 e 16 nel 1932/33).

Atalanta (191) e Inter (190) sono le due squadre di questo campionato ad aver giocato più palloni nell'area avversaria - sono inoltre due delle prime quattro formazioni per gol segnati dall'interno dell'area (14 per i bergamaschi, 13 per i milanesi).

Gian Piero Gasperini ha allenato l'Inter per tre partite di Serie A (registrando 0.33 punti a partita, la sua peggior esperienza alla guida di un club) - con l'Atalanta viaggia a 1.84 punti a partita (158 panchine), la sua media migliore in Serie A.

Le prime 13 panchine in Serie A di Antonio Conte sono arrivate proprio con l'Atalanta: l'attuale tecnico dell'Inter è imbattuto da allenatore contro i bergamaschi nella competizione, grazie a sette successi e un pareggio.

Luis Muriel ha realizzato cinque gol con quattro maglie differenti contro l'Inter in Serie A (Lecce, Udinese, Sampdoria e Fiorentina): solo Alberto Gilardino (sei) e Roberto Baggio (cinque) hanno segnato con più squadre diverse contro i nerazzurri nel massimo campionato.

Nell'ultimo turno contro il Parma, Ivan Perisic ha ritrovato il gol in Serie A che mancava da 537 giorni - il croato non ha però segnato o servito assist in sette precedenti contro l'Atalanta, solo contro il Napoli (otto) ha giocato più partite nella competizione senza prendere parte a nessuna rete.

