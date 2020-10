Caso di coronavirus all'Atalanta alla vigilia della sfida, valida per la terza giornata di Serie A, contro il Cagliari (fischio d’inizio ore 12:30) . Il club orobico, con una stringata nota intorno all’ora di pranzo, ha comunicato che " in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid 19 a bassa carica virale all'interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico ”.

La società bergamasca ha attivato tutte le procedure previste nel protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate". Il club ha precauzionalmente annullato la conferenza stampa del tecnico Gasperini, inizialmente prevista al centro sportivo alle ore 13:30. L’Atalanta, che nel periodo del lockdown aveva già avuto un proprio tesserato positivo al Covid (il portiere Marco Sportiello) è il quarto club di Serie A a ravvisare dei positivi tra i propri tesserati, dalla ripresa del campionato, dopo Milan (Ibrahimovic e Duarte), Genoa(focolaio con 22 positivi fra calciatori e membri dello staff) e Napoli (Zielinski e un collaboratore del ds Giuntoli, in attesa dei risultati che emergeranno dal nuovo ciclo di tamponi che sarà effettuato nelle prossime ore).