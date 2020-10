Il Benevento ha disputato la sua prima storica gara interna in Serie A proprio contro il Bologna nell’agosto 2017, con una vittoria dei rossoblù per 0-1 grazie alla rete di Godfred Donsah.

Il Benevento ha perso entrambi i precedenti in Serie A contro il Bologna (0-1 in casa e 3-0 in trasferta): il Bologna è una delle cinque squadre contro cui il Benevento non ha trovato il gol nella sua unica precedente stagione nel massimo campionato - assieme a Fiorentina, Napoli, Atalanta e Torino.