Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Serie A Napoli-Cagliari 1-1, pagelle: Osimhen non basta 02/05/2021 A 15:31

Indisponibili: Foulon, Letizia, Moncini, Sau, Tuia

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Nainggolan, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pereiro, Rog, Sottil

Statistiche Opta

Nemmeno un pareggio in tre precedenti di Serie A tra Benevento e Cagliari: due successi sardi contro uno campano nella gara di andata.

Il Cagliari ha vinto solo quattro delle ultime 18 sfide di Serie A contro squadre neopromosse (7N, 7P), dopo una serie di ben sette successi consecutivi.

Nel girone di ritorno il Benevento ha ottenuto nove punti, mentre a questo punto del girone di andata ne aveva conquistati il doppio (18).

Il Benevento ha subito almeno quattro gol in quattro partite casalinghe in questa Serie A, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha fatto peggio.

Il Cagliari è reduce da tre vittorie e un pareggio, era dal dicembre 2019 che non restava imbattuto per quattro gare di fila in Serie A (serie arrivata a 13).

Il Cagliari ha ottenuto quattro punti nelle ultime due trasferte di campionato, tanti quanti nelle precedenti otto.

Il Benevento è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato (sette), il Cagliari quella con il peggior attacco considerando tutto il primo tempo (14 reti).

Il Benevento ha segnato 11 gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra, ed è l’unica ad aver realizzato più della metà dei propri gol su sviluppo di calcio piazzato (54%: 20/37).

Nicolas Viola ha preso parte a cinque reti nelle ultime quattro partite di campionato (tre gol e due assist) – il fantasista classe ’89 (sette gol) è ad una sola rete dall’eguagliare Cheick Diabaté (otto) come miglior marcatore del Benevento in Serie A.

L’attaccante del Cagliari João Pedro è il brasiliano che ha realizzato più gol nei maggiori cinque campionati europei 2020/21 (15); escluso lui stesso nello scorso campionato, l’ultimo brasiliano a fare meglio in una singola stagione di Serie A è stato Kaká nel 2008/09 (16 reti).

Fantacalcio: i consigli per la 35a giornata di Serie A

Serie A Nandez gela il Napoli al 4' di recupero: 1-1 al Maradona 02/05/2021 A 12:45