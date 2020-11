Benevento-Juventus, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Ciro Vigorito di Benevento sabato 28 novembre con fischio d'inizio alle ore 18. I campani di Filippo Inzaghi dopo otto giornate hanno totalizzato 9 punti ed occupano il quattordicesimo posto, mentre i bianconeri di Pirlo sono quarti in classifica con 16 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Improta; Lapadula. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dabo, Foulon, Iago Falque, Letizia, Tuia

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral

Statistiche Opta

Il Benevento ha segnato in entrambe le sfide di Serie A contro la Juventus, ottenendo tuttavia zero punti (due sconfitte su due).

La Juventus non ha trovato il successo in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro squadre neopromosse (2N, 1P) ed in generale ha subito gol in tutte le ultime sei.

Tre successi in otto gare di questo campionato per il Benevento (5P), lo stesso numero di vittorie ottenute dai campani nelle prime 29 partite nell’unica precedente partecipazione in Serie A (2017/18).

La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto trasferte di Serie A (4N, 3P): 4-1 contro lo Spezia – inoltre ha subito gol in tutte le ultime nove (17 nel periodo, 1.9 di media).

Era dalla 32ª giornata dello scorso campionato che la Juventus non chiudeva un turno di Serie A con la miglior difesa del torneo in solitaria (solo sei reti subite finora). I bianconeri non tengono la porta inviolata in due match consecutivi nella competizione da giugno 2020 (tre in quell’occasione).

Solo il Sassuolo (cinque) ha segnato più reti del Benevento da fuori area in questo campionato (quattro). Tuttavia, la Juventus è una delle quattro formazioni a non aver ancora incassato gol dalla distanza.

Gli attuali allenatori di Benevento e Juventus, rispettivamente Filippo Inzaghi e Andrea Pirlo, hanno giocato 156 incontri di Serie A da compagni di squadra al Milan. Da avversari si sono sfidati quattro volte nella competizione (la più recente in Juventus-Brescia nell’aprile 2001), l’ex attaccante è rimasto imbattuto (2V, 2N).

Gianluca Lapadula ha preso parte a cinque degli ultimi sette gol in Serie A del Benevento (tre reti e due assist), tuttavia non ha affrontato nessuna formazione nel massimo campionato più volte della Juventus senza mai segnare né servire assist (quattro precedenti, come contro il Milan).

Paulo Dybala ha realizzato l’ultima delle sue tre triplette in Serie A contro il Benevento al Ciro Vigorito, nell’aprile 2018. L’attaccante della Juventus è il primo e finora unico giocatore ad aver segnato tre gol in un match del massimo campionato in questo stadio.

Cristiano Ronaldo della Juventus è a quota 29 gol in Serie A nel 2020: per la nona volta in carriera può arrivare a 30 reti in un singolo anno solare in campionato. In Serie A solo 11 giocatori hanno tagliato questo traguardo, il più recente Ciro Immobile, nel 2017.

