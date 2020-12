1-1 tra Benevento e Lazio nell'anticipo del Vigorito. Biancocelesti in vantaggio con Immobile ma raggiunti nel finale del primo tempo da Schiattarella, che poco dopo il 90' si fa espellere. Ottima prova di Glik nei campani e gran primo tempo di Milinkovic-Savic. Evanescenti Correa e Roberto Insigne. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Benevento

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Viene beffato da Immobile nell'unica occasione in cui la Lazio calcia con pericolosità verso la sua porta. Bravo nelle uscite.

Gaetano LETIZIA 6,5 - Si fa vedere poco in sovrapposizione, ma difensivamente se la cava. Contrasta bene le iniziative di Marusic.

Alessandro TUIA 5 - Troppo traballante. Si fa anticipare nettamente da Immobile nell'azione del vantaggio laziale. Esce all'intervallo (dal 46' Daam FOULON 6 - Attento. Si lascia sfuggire Lazzari solo una volta)

Kamil GLIK 6,5 - Ha l'enorme merito di tenere in piedi la retroguardia di casa contro avversari così prestigiosi. Specialmente nel secondo tempo, nel quale la Lazio trova un muro nell'area giallorossa.

Federico BARBA 6 - Un po' in difficoltà con Lazzari nel primo tempo. Nell'intervallo va a fare il centrale, formando un'ottima cerniera assieme a Glik.

Perparim HETEMAJ 6 - Poco appariscente, ma utile. Ci mette un po' a prendere le misure agli avversari, come tutto il Benevento, poi cresce alla distanza (dall'81' Bryan DABO s.v.)

Pasquale SCHIATTARELLA 6,5 - Sostanza e buone idee. Il suo sinistro al volo consente al Benevento di portarsi a casa un pareggio preziosissimo. Ma il rosso rimediato nel finale macchia parzialmente la sua serata.

Artur IONITA 6 - Ha come al solito un compito prettamente difensivo. E lo svolge, crescendo dopo un primo tempo difficoltoso.

Roberto INSIGNE 5 - Combina molto poco. Manca una buona chance nel primo tempo, non calciando quando potrebbe, poi sparisce dal campo e viene sostituito (dal 61' Riccardo IMPROTA 6 - Va vicino al gol e qualche grattacapo lo crea)

Gianluca CAPRARI 6 - Uno dei più volenterosi anche nel momento più complicato della gara. Sfiora il gol da fuori, ma Reina gli dice di no (dall'81' Giuseppe DI SERIO 6 - Sfiora il colpaccio, chiamando Reina alla parata)

Gianluca LAPADULA 5,5 - Quasi commovente nel suo pressing e nel suo aiuto in fase di non possesso. Però è un attaccante. E ha la colpa di divorarsi un gol fatto a un metro dalla porta (dal 71' Iago FALQUE 6 - Buone giocate nel finale di lotta del Benevento)

All. Filippo INZAGHI 6,5 - Vince la sfida contro il fratello, strappando il pari nonostante il gap qualitativo con la Lazio. Ottima organizzazione, aggressività da vendere.

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 6,5 - Bravissimo, dopo pochi minuti, a opporsi prima a Lapadula e poi a Glik. E sempre attento quando il Benevento lo minaccia. Solo Schiattarella riesce a superarlo.

Luiz FELIPE 5,5 - Un po' in affanno. Si fa scappare Caprari e rimedia un'ammonizione. Per non rischiare, Inzaghi lo toglie a mezz'ora dalla fine (dal 59' PATRIC 6 - Un tiraccio alle stelle, un'ammonizione, ma anche un'ottima chiusura difensiva)

Wesley HOEDT 6 - Dal punto di vista individuale non commette particolari sbavature, anche se col passare dei minuti le difficoltà aumentano di livello.

Stefan RADU 6 - Ha pochi patemi contro l'impalpabile Insigne. Nella ripresa anche lui deve drizzare le antenne (dall'80' Felipe CAICEDO s.v.)

Manuel LAZZARI 5,5 - Va a strappi, riuscendo solo in poche occasioni ad andare sul fondo. E quando ci riesce non concretizza le proprie iniziative.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Splendido primo tempo, tra un'apertura a tagliare il campo e un mirabile tacco a liberare Lazzari. Suo il cross per il gol di Immobile. Nella ripresa cala e manca il 2-1 davanti a Montipò.

Gonzalo ESCALANTE 6,5 - Ha il non semplice compito di rimpiazzare Lucas Leiva in cabina di regia. Mostra parecchia personalità (dall'80' Danilo CATALDI s.v.)

Luis ALBERTO 6 - Ogni tanto abusa della propria qualità, privilegiando lo spettacolo alla concretezza. Ma sfiora un gran gol, colpendo il palo (dall'80' Andreas PEREIRA 6 - Incendia il finale, mettendo Milinkovic-Savic davanti al portiere e sfiorando il gol da fuori)

Adam MARUSIC 5,5 - Un paio di buoni cross e poco altro. La sua azione è facilmente leggibile da Letizia, che si oppone con bravura.

Joaquin CORREA 5 - Piede come sempre delicato quando esce dall'area per dar sostanza alla manovra offensiva della Lazio. Ma, alla fine, nei pressi della porta si vede pochissimo.

Ciro IMMOBILE 6,5 - Difficilmente tradisce. E non lo fa nemmeno in una serata complessivamente grigia per la Lazio, illudendo i biancocelesti col bellissimo gol del vantaggio.

All. Simone INZAGHI 5,5 - Non trova la chiave per portare a casa la posta piena. La sua Lazio è un po' stanca, e non è una novità.

