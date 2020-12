Due partite, due pareggi. Dopo Udinese-Crotone, anche il secondo anticipo del Vigorito finisce senza vincitori né vinti. 1-1 tra Benevento e Lazio nello scontro diretto tra i fratelli Inzaghi. Ai biancocelesti non basta una perla di Immobile, a segno con una splendida girata volante: sul finire del primo tempo pareggia Schiattarella e da lì la gara non si schioderà più, nonostante l'espulsione rimediata nel finale dall'ex spallino per un brutto fallo su Correa. Lazio ottima nel primo tempo, con tanto di palo colpito da Luis Alberto, ma poco concreta in attacco. E poi, quando la stanchezza si fa sentire e la lucidità inizia a mancare, il Benevento sale di tono e porta a casa un pari preziosissimo. Se Filippo Inzaghi sorride, per Simone i rimpianti non si contano.