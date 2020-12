Benevento-Milan, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Vigorito di Benevento domenica 3 gennaio con fischio d'inizio alle ore 18. I campani di Filippo Inzaghi si presentano a questa sfida occupando il decimo posto della classifica dopo 14 giornate con 18 punti, mentre i rossoneri di Pioli sono primi a quota 34 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caldirola, Iago Falque.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer Romagnoli, Dalot; Kessiè, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Leao; Rebic. All. Pioli

Squalificati: Hernandez.

Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.



Il Benevento ha conquistato il suo primo storico punto in Serie A proprio contro il Milan nel dicembre 2017 con un pareggio per 2-2, dopo una striscia di 14 sconfitte consecutive.

Il Benevento ha vinto l’ultima gara casalinga di Serie A contro il Genoa e potrebbe registrare due successi di fila in casa nel massimo campionato per la seconda volta nella sua storia (la precedente contro Chievo e Sampdoria nel gennaio 2018).

Il Milan è imbattuto da 14 trasferte di Serie A (10V, 4N), miglior striscia esterna per i rossoneri da aprile 2004. Nel 2020, il Milan ha perso solo una gara fuori casa nel massimo campionato: ha fatto meglio solo nel 1992 e 1964 con zero sconfitte.

Il Milan è imbattuto da nove gare quando ha disputato la prima partita di un anno solare in Serie A fuori casa (8V, 1N): l’ultima sconfitta dei rossoneri quando hanno iniziato un nuovo anno in trasferta risale al 1997 (3-0 contro la Lazio).

Milan e Benevento sono le due squadre che hanno avuto la crescita maggiore tra un campionato di Serie A e quello disputato successivamente dopo 14 gare nell’era dei tre punti a vittoria (+18 per i campani rispetto al 2017/18 e +17 per i rossoneri rispetto al 2019/20), avendo superato il record della Roma del 2003/04 (20 punti nel 2002/03, contro i 36 della stagione successiva).

Mai nessuna squadra neopromossa con almeno 18 punti conquistati dopo le prime 14 gare stagionali è stata retrocessa a fine torneo in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Milan è la squadra che ha segnato più reti di testa (sette) in questo campionato, mentre solo il Crotone (zero) ha fatto peggio del Benevento (una) nel torneo in corso.

Il Milan è la squadra con cui Filippo Inzaghi ha disputato più partite da giocatore in Serie A (202) e quella con la quale ha esordito da allenatore nel massimo campionato, nell’agosto 2014: per l’attuale tecnico del Benevento, un pareggio a reti inviolate nell’unico precedente da allenatore contro i rossoneri in Serie A nel dicembre 2018 con il Bologna.

L’attaccante del Benevento Gianluca Lapadula ha esordito in Serie A con il Milan realizzando otto reti in 27 presenze nel 2016/17; il classe ’90 è a secco di reti nelle ultime otto presenze di campionato dopo che aveva trovato la rete in cinque delle otto precedenti.

Ante Rebic ha segnato tre reti contro squadre neopromosse in Serie A, l’ultima contro il Lecce nel giugno 2020; il croato è andato in gol nell’ultima gara contro la Lazio e potrebbe segnare in due presenze di fila nel massimo campionato per la prima volta da luglio.

