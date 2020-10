Vince il Napoli e sale a 11 punti in classifica. Un ottimo Benevento, organizzato, preparato, compatto dietro e bravo a ripartire appoggiandosi su Lapadula davanti. La squadra di Gattuso nel primo tempo ha sofferto l'atteggiamento di quella di Inzaghi, ha subito la rete di Roberto Insigne (primo centro in A proprio contro il suo Napoli e suo fratello) e non é ruscito a rendersi pericoloso come al solito. Meglio i partenopei nella ripresa, con gli ingressi di Petagna e Poltano (gol partita e assist partita), in grado di ribaltare il risultato. Molto bene Lorenzo Insigne, che ha vinto il derby col fratello e ha dimostrato di aver ritrovato la giusta condizione. Benevento solido e temibile per tutti, Napoli che punta in alto.