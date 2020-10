===Le pagelle del BENEVENTO===

Lorenzo MONTIPÒ 6,5 - Una grande parata su Lorenzo Insigne. Sicuro in uscita. Sui gol subiti puó poco.

Serie A Insigne-Petagna: il Napoli ribalta il Benevento UN' ORA FA

Gaetano LETIZIA 5,5 - A destra. Insigne non lo impensierisce. Meglio paradossalmente spostato a sinistra.

Kamil GLIK 6 - Prova a tenere alta la linea, non commette errori di fatto.

Luca CALDIROLA6 - Non molto mobile, ma sempre ben posizionato. Sul gol di Petagna non ha colpe.

Daam FOULON 5,5 - Rischia su Lozano, ma regge e lotta. Poi entra Politano e lo mette in crisi. Esce perché ammonito. (Dal 64' MAGGIO 6 - Entra, spinge, va vicino al gol. Fame dell'ex)

Artur IONITA 5,5 - Mezz'ala, ma di fatto incontrista aggiunto. Dietro si fa sentire, in avanti non riesce a rendersi pericoloso.

Pasquale SCHIATTARELLA 6 - Esperienza, grinta, forza. Ovviamente contiene e si sacrifica.

Bryan DABO 6 - Pressa, ringhia, non molla. Non concede spazio. Esattamente quello che chiede Inzaghi. (Dal 64' IMPROTA 5 - Mai in partita. Non si vede, un fantasma)

Roberto INSIGNE 6,5 - Segna il suo primo gol in A proprio contro il "suo" Napoli e il suo fratello Lorenzo. Bravo anche in fase di ripiegamento. (Dal 77' DI SERIO SV)

Gianluca CAPRARI 6 - Vivo e determinato. Quando può punta l'uomo. Ammonito nel finale di primo tempo e poi sostituito per esigenze tattiche. (Dal 53' TUIA 6 - Si posiziona dietro, combatte, forte di testa)

Gianluca LAPADULA 6,5 - Generoso, gioca sempre per la squadra, serve l'assist a Insigne. Una presenza costante. (Dal 64' SAU 5,5 - Insomma. Non porta la giusta vivacitá. Non impressiona nel finale)

ALL. Filippo INZAGHI 6 -Benevento squadra vera, tosta, determinata e che sa sempre cosa fare. Oggi una sconfitta, ma buoni segnali per il futuro.

Benevento-Napoli - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del NAPOLI===

Alex MERET 6 - Non può nulla sul gol subito. Nel finale attento su Sau.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Male sul primo gol del Benevento. Lapadula ha due chance di cross. Meglio nel secondo tempo.

Kostas MANOLAS 5,5 - In ritardo sul gol di Insigne, poi centra una traversa con un colpo di testa. Dietro non dá mai l'impressione di essere in controllo.

Kalidou KOULIBALY 6 - Regge, imposta, contrasta. Fa il suo senza demeritare.

MARIO RUI 6,5 - Il mancino è educato e non tradisce da fermo. Sempre in sovrapposizione, molto bene al cross.

FABIAN RUIZ 6 - Ha compiti di regia, appoggia sempre l'azione, allarga il gioco. Nulla di trascendentale, ma presente. (Dal 88' LOBOTKA SV)

Tiemoué BAKAYOKO 5,5 - Compassato e un po' in debito. Le gambe non girano e si vede. Troppo impreciso. Esce poi infortunato per un problema al ginocchio. (Dal 74' DEMME 6 - Bene nel finale. Dá copertura, respinge un paio di traversoni pericolosi)

Hirving LOZANO 5,5 - Pochi sprint e poche giocate degne di rilievo. Reclama un penalty, poco altro. (Dal 58' POLITANO 7 - Entra e cambia il match. Due assist e un palo scheggiato)

Dries MERTENS 5 - Tra le linee, sempre raddoppiato, spesso in difficoltà. Non incide. (Dal 58' PETAGNA 6,5 - Buon impatto. Dá sostegno a Osimhen e timbra un gol importante)

Lorenzo INSIGNE 7 - Rientra sempre ad armare il destro. Montipó con una gran parata gli nega un bel gol. Poi gli annullano una magia e allora ne regala un'altra. Vince il duello con Roberto, migliore in campo. (Dall'88' GHOULAM SV)

Victor OSIMHEN 5,5 - Nel primo tempo non la vede mai. Glik lo disinnesca. Nella ripresa di nota di piú, ma non riesce a incidere.

ALL. Gennaro GATTUSO 6,5 - Buon Napoli, soprattutto per la voglia di reagire. Dietro qualcosa non funziona, cambi perfetti.

Serie A 2020/2021: le maglie della prossima stagione

Serie A Gattuso: "Petagna finto lento; voglio Lozano più cazzuto" 41 MINUTI FA