Non poteva sognare ritorno migliore in Serie A il Benevento. Il presidente Oreste Vigorito si gode la sua creatura che ha già messo in cassaforte 21 punti in 16 partite, gli stessi conquistati dal Benevento nell’intero campionato 2017-2018, il primo della storia del club in Serie A. Alla Gazzetta dello Sport, in n.1 dei campani, ha parlato di questa seconda esperienza nella massima serie al fianco di Pippo Inzaghi e il ds Pasquale Foggia, che reputa la vera arma segreta delle Streghe.