Bologna-Benevento, sfida valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo Stadio Dall’Ara di Bologna venerdí 12 febbraio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Sinisa Mihajlovic affronta quella di Filippo Inzaghi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Serie A Mihajlovic: “Perché quando vinciamo è sempre demerito degli altri?” 07/02/2021 A 23:21

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihjalovic

Squalificati: Svanberg

Indisponibili: Faragò, Santander

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

Squalificati: Improta, Ionita

Indisponibili: Letizia

Statistiche Opta

Nessun pareggio nelle tre sfide di Serie A tra Bologna e Benevento: dopo i due successi rossoblù nella stagione 2017/18, è arrivata la vittoria per la squadra campana nella gara d'andata di questo campionato.

In tutte le tre sfide di Serie A tra Bologna e Benevento, la formazione che ha trovato il successo ha anche tenuto la porta inviolata (1-0 per i giallorossi nella sfida d'andata).

Dopo il 3-0 sul Parma dell'ultimo turno di campionato, il Bologna potrebbe tenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dall'aprile 2019 (tre in quell'occasione).

Il Bologna ha perso l'ultima partita interna di campionato e potrebbe registrare due sconfitte di fila in casa per la prima volta dal gennaio 2019, proprio le ultime due gare di Filippo Inzaghi al Dall'Ara sulla panchina rossoblu.

Il Benevento non vince da cinque partite di campionato (2N, 3P): per i campani si tratta della seconda striscia più lunga nella competizione senza successi, dopo le prime 18 gare in assoluto in Serie A nel 2017.

Solo Atalanta (242) e Inter (185) hanno effettuato più recuperi offensivi (sequenze su azione che iniziano 40m o meno della porta avversaria) del Bologna (170) in questa Serie A - dall'altra parte il Benevento è la formazione che ne conta meno (119).

Filippo Inzaghi ha allenato il Bologna per 21 partite di Serie A, ottenendo solo due successi (8N, 11P) - il tecnico del Benevento ha inoltre nella squadra emiliana la sua vittima preferita da giocatore nel massimo campionato, con 11 reti rifilate ai rossoblù.

Fresco di doppietta contro il Parma nell'ultimo turno, l'attaccante del Bologna Musa Barrow affronterà il Benevento, squadra contro cui ha realizzato la sua prima rete in Serie A: era l'aprile 2018 e vestiva la maglia dell'Atalanta.

Dopo la rete del definitivo 3-0 contro il Parma nell'ultimo turno, Riccardo Orsolini del Bologna potrebbe trovare il gol in due gare di fila di Serie A per la prima volta dal febbraio 2020.

Gianluca Caprari potrebbe trovare il gol per due partite di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 - l'attaccante del Benevento non ha tuttavia mai segnato in nove sfide contro il Bologna nella competizione, solo contro la Lazio ne conta di più senza reti (10 gare a secco).

Fantacalcio: i consigli per la 22a giornata di Serie A

Serie A Pagelle, Parma-Bologna 0-3: male Gervinho, bene Sansone 07/02/2021 A 19:19