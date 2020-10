Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Calciomercato Icardi al Milan? Voce clamorosa dalla Spagna 4 ORE FA

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Dijks, Medel, Poli, Santander, Skov Olsen

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Luvumbo, Pinna

Statistiche Opta

Grande equilibrio nei 60 match di Serie A tra Bologna e Cagliari: 19 successi per parte e 22 pareggi.

Dopo aver infilato quattro successi di fila contro il Cagliari in Serie A, il Bologna ha vinto solo una delle sette sfide più recenti contro i sardi nel massimo campionato (4N, 2P): 2-0 nel marzo 2019.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite al Dall’Ara contro il Cagliari in Serie A (5V, 3N), solo contro la Sampdoria, tra le squadre attualmente in Serie A, vanta una striscia aperta più lunga senza sconfitte interne (11).

Il Bologna potrebbe perdere cinque delle prime sei gare stagionali di Serie A per la quinta volta nella sua storia, l’ultima nel 2015/16.

Il Cagliari potrebbe vincere tre delle prime sei gare di campionato in almeno due stagioni di fila in Serie A per la seconda volta nella sua storia: tra il 1968/69 e il 1970/71 tre volte consecutivamente.

Prima del Bologna, l’ultima squadra che aveva subito gol in 38 partite di fila nei Top-5 campionati europei era l’MSV Duisburg nel 1975; l’ultima formazione che invece ha registrato una striscia più lunga è stata il Queens Park Rangers nel 1969 (39).

Il Cagliari è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (sei); le due vittorie dei sardi nella Serie A in corso sono infatti entrambe arrivate dopo essere andati sotto nel punteggio.

Da una parte il Cagliari (34) è la squadra che ha effettuato il maggior numero di recuperi offensivi in questo campionato, dall’altra nessuna formazione ha effettuato più tiri del Bologna (nove) in seguito a recuperi offensivi.

Le ultime sette reti di Rodrigo Palacio in Serie A sono tutte arrivate al Dall’Ara, dopo che tutti i suoi primi otto gol con il Bologna erano stati realizzati in trasferta. L’argentino ha segnato tre gol contro il Cagliari in campionato, tutti tra il 2010 e il 2012.

João Pedro, con 45 gol, ha agganciato Luis Oliveira al 2° posto della classifica dei marcatori all time del Cagliari in Serie A, alle spalle di Luigi Riva (156). L’attaccante brasiliano ha segnato quattro reti contro il Bologna in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio (al pari dell’Udinese).

Fantacalcio: i consigli per la 6a giornata di Serie A

Serie A Cagliari-Crotone 4-2, pagelle: Godin in difficoltà 25/10/2020 A 14:42