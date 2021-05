Wisdom Amey, terzino destro del Bologna classe 2005, entra nella storia del calcio italiano: entrando in campo al minuto 88 del match del Dall'Ara tra Bologna e Genoa, è diventato a 15 anni e 274 giorni il più giovane esordiente di sempre in Serie A. Amey ha battuto così per soli 6 giorni il primato che apparteneva ex aequo ad Amedeo Amedei e Pietro Pellegri nel 2016.

All'occorrenza può anche giocare da centrale

Amey, che compirà 16 anni il prossimo 11 agosto, è nato a Bassano del Grappa ed è stato inserito nell'elenco dei convocati da Sinisa Mihajlovic a causa dei numerosi infortuni in casa rossoblù. Nasce come esterno destro di difesa, ma all'occorenza può agire anche da centrale.

