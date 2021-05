Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dominguez, Hickey, Medel, Santander

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Scamacca. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Criscito, Pellegrini

Statistiche Opta

Il Genoa è imbattuto da cinque incontri di campionato contro il Bologna (3V, 2N): non ha mai giocato più gare di fila contro questa avversaria in Serie A senza trovare la sconfitta almeno una volta.

Il Bologna ha mancato l’appuntamento con il gol nelle ultime tre sfide contro il Genoa in Serie A e non è mai arrivato a quattro gare di fila senza reti contro questa avversaria.

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A, tante clean sheet quante nelle precedenti 21 gare interne contro i liguri.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato (3N, 3P): successo per 4-1 contro lo Spezia il 18 aprile – nel parziale in A hanno fatto peggio solo Parma e Benevento (nessuna vittoria).

Il Bologna ha pareggiato le ultime due partite casalinghe in Serie A e non arriva a tre pari interni di fila da marzo 2016.

Il Genoa potrebbe perdere tre match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso novembre (quattro in quel caso).

Il Genoa ha perso le ultime tre trasferte in Serie A e non fa peggio da ottobre 2019, quando arrivò a quattro (tre con Aurelio Andreazzoli in panchina e una con Thiago Motta).

Solamente Dusan Vlahovic è più giovane di Riccardo Orsolini tra chi ha messo a referto almeno tre gol su rigore nella Serie A in corso.

Le prime 90 partite e 35 reti di Rodrigo Palacio in Serie A sono state con la maglia del Genoa - l’attaccante del Bologna ha realizzato quattro gol contro la sua ex squadra, ma nessuno nelle ultime quattro sfide.

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha disputato con il Bologna cinque stagioni consecutive di Serie A, totalizzando 105 presenze nel massimo campionato e 29 reti.

