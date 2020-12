Bologna-Roma, sfida valida per l'undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna domenica 13 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I rossoblu di Mihajlovic si presentano a questa sfida occupando il decimo posto della classifica dopo 10 giornate con 12 punti, mentre i i giallorossi di Fonseca sono sesti a quota 18 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Europa League Le pagelle di CSKA Sofia-Roma 3-1: brilla Milanese IERI A 19:56

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Denswil, Orsolini, Sansone, Santander, Skorupski

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Pedro

Indisponibili: Mancini, Mirante, Pastore, Santon, Zaniolo

Statistiche Opta

Solo un pareggio negli ultimi otto confronti in Serie A tra Bologna e Roma: ben cinque vittorie capitoline e solo due emiliane nel parziale.

Solo contro la Lazio (181), il Bologna ha realizzato più gol in A che contro la Roma (177): gli emiliani sono sempre andati a bersaglio nelle ultime cinque sfide di campionato contro i giallorossi.

Dalla stagione 2009/10 ad oggi, solo contro Juventus e Inter (sette) il Bologna ha perso più gare casalinghe di Serie A che contro la Roma (sei ko in 10 sfide, a fronte di una vittoria e tre pareggi).

Questa è solo la quarta occasione nella sua storia in Serie A in cui il Bologna non pareggia alcuna delle sue prime 10 partite di campionato (le altre nelle stagioni 2015/16, 2008/09 e 1962/63).

La Roma non ha trovato il gol nelle ultime due giornate di campionato: non rimane a secco di reti per tre gare di fila in Serie A dal marzo 1994 con Carlo Mazzone in panchina.

Sfida tra due delle cinque squadre che hanno effettuato più conclusioni finora in questa Serie A: la Roma terza (157, dietro a Milan e Napoli), il Bologna quinto (147, dietro all’Inter).

La Roma (107) è la formazione che ha completato più dribbling in questo campionato ed è l’unica squadra che vanta almeno quattro giocatori con almeno 12 dribbling riusciti finora.

Emanuel Vignato del Bologna (classe 2000) è il più giovane marcatore finora in questa Serie A ed era stato il più giovane ad andare in gol anche in tutto il campionato 2018/19, quando aveva segnato la sua prima rete in A con la maglia del Chievo. Il suo esordio nella competizione è arrivato proprio contro la Roma nel maggio 2017.

La Roma è la squadra contro cui Roberto Soriano ha giocato più volte in Serie A senza mai trovare la via del gol: 11 presenze e nessun centro contro i giallorossi per il centrocampista del Bologna.

Edin Dzeko ha segnato esattamente un gol in quattro delle cinque partite disputate contro il Bologna al Dall’Ara in Serie A (fa eccezione la gara del settembre 2018). Il bosniaco è a due sole reti dall’eguagliare Vincenzo Montella al quarto posto dei marcatori all-time della Roma nel massimo torneo (81 vs 83).

Fantacalcio: i consigli per la 11a giornata di Serie A

Europa League La Roma chiude male: il CSKA Sofia vince 3-1 IERI A 19:47