Cagliari-Bologna, sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari mercoledí 3 marzo con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Semplici affronta quella di Mihajlovic. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Asamoah; Nainggolan; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

Squalificati: Lykogiannis

Indisponibili: Rog, Sottil

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Danilo

Indisponibili: Baldursson, Faragò, Hickey, Santander, Tomiyasu

Statistiche Opta

Dopo il successo per 3-2 nella gara d'andata, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Cagliari per la prima volta dal campionato 2013/14.

Il Cagliari ha vinto le ultime due sfide interne di Serie A contro il Bologna e non registra una striscia più lunga nella competizione contro gli emiliani dall'inizio degli anni '70 (una serie di cinque).

Leonardo Semplici potrebbe diventare il primo allenatore del Cagliari a vincere entrambe le prime due gare alla guida dei sardi in Serie A a partire da Ivo Pulga nel 2012 (striscia che arrivò a quattro).

Il Cagliari non ha trovato il gol nelle ultime due gare interne di Serie A: non registra tre incontri in casa senza reti all'attivo dal dicembre 2012, sotto la guida di Ivo Pulga.

Il Bologna è una delle quattro squadre imbattute in Serie A nel mese di febbraio 2021, insieme a Inter, Atalanta e Torino – nel periodo solo i nerazzurri di Antonio Conte hanno subito meno reti (una) della formazione di Sinisa Mihajlovic (due).

Il Bologna non ha trovato il gol in sette delle ultime 11 trasferte di Serie A giocate sulle isole italiane, parziale in cui ha vinto un solo match (3-0 v Cagliari nel 2013) a fronte di cinque pareggi e cinque sconfitte.

Solo l’Atalanta (15) ha mandato in gol più giocatori diversi del Bologna (14) in questa stagione di Serie A – dall’altra parte solo il Parma (sette) ne conta meno del Cagliari (otto).

Lukasz Skorupski del Bologna (43) è il portiere che ha effettuato più parate in Serie A nel 2021; più in generale, invece, Alessio Cragno del Cagliari è l’estremo difensore che ha compiuto il maggior numero di parate in questo campionato (97).

L'attaccante del Cagliari João Pedro segna in media ogni 102 minuti di gioco contro il Bologna in Serie A (cinque reti in 512 minuti), la sua miglior media contro una qualsiasi squadra di massimo campionato affrontata più di due volte nella competizione.

Il Cagliari è la vittima preferita in Serie A di Musa Barrow: l'attaccante del Bologna ha segnato tre reti in due sfide contro i sardi dal suo arrivo in Emilia-Romagna, dopo tre incontri a secco con la maglia dell’Atalanta.

