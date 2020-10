CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Il Cagliari è imbattuto contro il Crotone in Serie A, grazie a tre successi seguiti dal pareggio per 1-1 del gennaio 2018 - nell'ultima sfida tra le due squadre i calabresi erano guidati da Walter Zenga, sulla panchina dei sardi fino allo scorso agosto.

Il Cagliari non vince contro una squadra neopromossa in Serie A dall'aprile 2019 (1-0 v Frosinone) - da allora quattro pareggi e due sconfitte per i sardi.