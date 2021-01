Cagliari-Milan, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari lunedí 18 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Di Francesco affronta quella di Pioli. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

Squalificati: Nandez

Indisponibili: Carboni, Faragò, Klavan, Luvumbo, Rog

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Leao

Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Krunic, Rebic

Statistiche Opta

Il Milan è la squadra che ha sconfitto di più il Cagliari in Serie A: 42 volte in 76 precedenti (8V, 26N) e ben 24 di queste dal 2004/05 ad oggi.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro il Cagliari: contro nessuna squadra attualmente nella competizione ha una serie in corso più lunga di incontri consecutivi senza subire gol.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 16 partite casalinghe contro il Milan in Serie A (6N, 9P): 2-1 nel maggio 2017 con Massimo Rastelli in panchina.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime quattro gare di Serie A – l’ultima volta in cui ha registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive nella competizione sotto la gestione di un singolo allenatore è stata nel gennaio 2013, sei con Ivo Pulga.

Il Milan va a segno da 18 trasferte di fila in campionato, solo una volta ha fatto meglio fuori casa nella sua storia in Serie A: 19 gare esterne tra marzo 1992 e aprile 1993.

Il Milan potrebbe eguagliare la sua miglior striscia senza sconfitta fuori casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 16 match, tra settembre 2003 e aprile 2004.

Da una parte il Cagliari è la squadra che ha concesso più occasioni agli avversari in termini di Expected Goals (36.5) in questo campionato, dall’altra parte solo la Roma (37.3) ha creato più xG del Milan (36.5).

João Pedro è andato a segno in tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Milan – tuttavia l’attaccante del Cagliari è rimasto a secco di reti nelle due più recenti contro i rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic del Milan è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari; solo un giocatore ha segnato in più sfide consecutive contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Christian Vieri contro il Perugia (otto tra il 1999 e il 2003).

Hakan Calhanoglu del Milan ha creato il maggior numero di occasioni da gol per i compagni da calcio piazzato nella Serie A in corso (33 in 17 gare), nell’intero scorso campionato il fantasista turco ne contava praticamente la metà (18) ma con più del doppio delle gare (35).

