Non ha ancora deciso se continuerà a giocare, tra un contratto in scadenza con la Juventus e la prospettiva di una nuova avventura lontano da Torino, ma intanto Gigi Buffon guarda al futuro. Nasce la "Buffon Academy", percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri.

"Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di piu' in questo periodo complicato per ognuno di noi. La Buffon Football Academy nasce per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacita' tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio. Si tratta di una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di poter dare il kick off del 'Buffon Summer Camp' già a giugno e il mio augurio è di poter incontrare i ragazzi il 13 dello stesso mese a Marina di Pietrasanta, ma ovviamente la partenza delle attività è subordinata all'emergenza Covid".

Il Camp toccherà le località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola.

