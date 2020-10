Torna a vincere l'Atalanta, dopo le due sconfitte contro Napoli e Sampdoria. Perde ancora il Crotone (quinto ko in sei gare) e non si schioda dall'ultimo posto della classifica. I bergamaschi hanno messo le cose in chiaro nel primo tempo, grazie alla doppietta di Muriel e, nonostante la rete di Simy che ha riaperto il match, hanno legittimato la vittoria sfiorando almeno quattro volte il terzo gol nella ripresa. Un dominio totale allo Scida e un solo brivido, concesso da un errore di Mojica, poi sventato da Freuler. Buona partita della Dea, che in vista del super match di Champions contro il Liverpool dovrá valutare gli infortuni di Romero e Hateboer, usciti anzitempo per problemi muscolare. Bene il turnover, visto che Ilicic, Gomez, Zapata e Muriel hanno giocato un tempo a testa. Per il Crotone, invece, tante perplessitá da risolvere. Poca qualitá in mezzo, fase difensiva disastrosa e positivi soltanto Cordaz e Simy. Stroppa giá sotto esame.