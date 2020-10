===Le pagelle del CROTONE===

Alex CORDAZ 7 - Bravo in almeno tre occasioni. Salva il salvabile, con le mani e con i piedi.

Serie A Doppietta di Muriel: l'Atalanta vince a Crotone UN' ORA FA

Lisandro MAGALLAN 5 - Lento e macchinoso. Resta a guardare, non anticipa mai. Basso livello.

Luca MARRONE 4,5 - In Serie A non può essere il leader di una difesa. Sempre posizionato male, non tiene mai la linea.

Sebastiano LUPERTO 4,5 - In affanno costante. Muriel lo mette in imbarazzo. In ritardo, svagato, sempre in difficoltà.

Pedro PEREIRA 6 - A destra, non demerita contro Mojica. Ci prova anche in avanti. (Dal 78' RISPOLI SV)

Niccoló ZANELLATO 5 - Dinoccolato e spesso scoordinato. Travolto dal centrocampo nerazzurro. (Dal 78' SILIGARDI SV)

Milos VULIC 6 - Caparbio. Lotta, come in occasione dell'azione che porta al gol Simy. Sa giocare la palla, ma a volte é troppo timoroso.

Ahmad BENALI 5,5 - Unico nel mezzo del Crotone che prova a mettere ordine e a non buttare via il pallone. Fisicamente paga molto.

Arkadiusz RECA 6 - A sinistra, bel duello con Hateboer. Ha corsa e qualitá.

Junior MESSIAS 5,5 - Nel primo tempo un po' nascosto e poco servito. Nella ripresa si fa vedere di piú, ma spreca una colossale chance per il 2-2.

SIMY Nwankwo 6,5 - Alla prima palla buona, segna. Si sacrifica, tiene palla, battaglia. Un giocatore che merita la categoria.

ALL.: STROPPA 5 - Crotone che subisce troppo, che concede troppo, che fatica a proporsi davanti.

Crotone Atalanta Muriel Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Marco SPORTIELLO 6 - Simy lo punisce, ma lui non ha colpe. Nessuna parata di rilievo.

Rafael TOLOI 5,5 - Pasticca un po' sul primo gol del Crotone. Viene anche ammonito. Non benissimo.

Cristian ROMERO 6 - Prova a giocare d'anticipo, senza commettere errori. Con Simy non é facile combattere. Ammonito per un fallo evitabile, esce infortunato. (Dal 73' PALOMINO 6 - Bene su Simy nel finale. 20 minuti precisi)

Berat DJIMSITI 6,5 - Bravo e attento su Messias. Lo ferma sempre.

Hans HATEBOER 6 - A destra, altissimo, sempre in pressione. Prova ad inserirsi e a farsi notare, senza la giusta precisione. Poi si infortuna. (Dal 68' SUTALO 6 - Entra e si posiziona largo a destra, in un ruolo inedito per lui. Grintoso.)

Remo FREULER 7 - Un grande assist per Muriel, alcuni break importanti in mezzo. Pimpante. Salva anche un gol, recuperando su Messias dopo un errore di Mojica.

Mario PASALIC 6 - Stranamente piú quantitá che qualitá. Fa il De Roon, anche nei compiti difensivi.

Johan MOJICA 5,5 - A sinistra, attacca di rado, spinge poco. Non riesce a rendersi pericoloso. Nel secondo tempo manda in porta Messias: errore quasi fatale, che il brasiliano non sfrutta.

Ruslan MALINOVSKYI 6,5 - Assist pregevole per Muriel. E anche qualche conclusione velenosa delle sue. Sicuramente positivo. (Dal 89' PESSINA SV)

Alejandro GOMEZ 6 - Un primo tempo in punta di piedi. Sbaglia un paio di aperture, per il resto consueta qualitá in appoggio. (Dal 46' ILICIC 5,5 - Entra, ma non sembra in condizione. Un paio di lanci sbagliati, qualche leggerezza di troppo)

Luis MURIEL 7,5 - Man of the match. Spreca un paio di grandi occasioni, poi prende la mira e segna due reti. In forma e con il mirino puntato sulla porta. (Dal 46' ZAPATA 6 - Entra con voglia, dá riferimento davanti, va al tiro quattro volte, senza mai inquadrare la porta)

ALL.: Gian Piero GASPERINI 7 - Buona Atalanta, buon turnover, il 2-1 finale é anche molto stretto per le occasioni avute.

Atalanta, Hateboer: "Ecco cosa dicono di noi in Olanda"

Serie A Doppietta di Muriel: l'Atalanta vince a Crotone UN' ORA FA