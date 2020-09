Il Milan è imbattuto in quattro precedenti contro il Crotone in Serie A, grazie a tre successi e un pareggio.

Il Milan non perde da 13 partite di campionato (10V, 3N): è la striscia in corso più lunga nel massimo torneo; i rossoneri non infilano una serie più lunga di match senza sconfitta da aprile 2013 (14 in quel caso).