Tutto facile. La Roma supera l'esame Crotone e mantiene ben salde le mani sul terzo posto. Un 3-1 abbastanza netto, quello che gli uomini di Paulo Fonseca portano a casa dallo Scida. Costruito già nel primo tempo con una doppietta di Borja Mayoral e poi da un gol su rigore di Mkhitaryan, concesso dall'arbitro Piccinini per un fallo di Golemic sullo spagnolo. Lo stesso Golemic accorcia nella ripresa, siglando la sua seconda rete in pochi giorni, ma non basta per la rimonta. Paga dunque il turnover offensivo deciso dal tecnico giallorosso, che lascia in panchina Dzeko per far spazio a Carles Perez e a Mayoral. Se il Crotone resta mestamente all'ultimo posto in classifica, la Roma si gode il terzo successo di fila e pensa sempre più in grande. Il big match di domenica contro l'Inter, sconfitta dalla Sampdoria, vale ora l'aggancio al secondo posto dei nerazzurri.