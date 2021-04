Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benali, Marrone

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Yoshida

Indisponibili: Torregrossa

Bilancio in equilibrio tra Crotone e Sampdoria in Serie A, con due vittorie per parte e un pareggio.

Il Crotone è imbattuto in casa contro la Sampdoria in Serie A: una vittoria 4-1 nel 2018 e un pareggio 1-1 nel 2016.

Il Crotone non mantiene la porta inviolata da 18 gare casalinghe, solo altre due squadre nella storia della Serie A hanno subito gol per almeno 18 gare interne di fila: il Bologna (arrivato a 22 lo scorso novembre) e il Verona (27 nel settembre 2017).

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in Serie A (3N, 4P), mantenendo solo una volta la porta inviolata nel parziale (2-0 v Parma).

Il Crotone è la squadra di questa Serie A che aspetta da più partite il pareggio in campionato (19) - nel parziale tre successi e ben 16 sconfitte per i calabresi.

La Sampdoria non vince da cinque trasferte in Serie A (3N, 2P) e non fa peggio da ottobre 2019, quando ottenne solo due punti in nove gare esterne, sotto la guida di Giampaolo, Di Francesco e Ranieri.

Il Crotone è l’unica squadra dei top-5 campionati europei che non ha ancora recuperato un punto da situazione di svantaggio in questa stagione. Nei suoi altri due anni in Serie A la squadra calabrese ne aveva sempre recuperati almeno cinque.

Solo tre giocatori, nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, sono andati a segno in almeno sette presenze di fila con una squadra neopromossa: Gabriel Batistuta (arrivato a 11 con la Fiorentina nel 1994/95), Paulo Barreto (otto con il Bari nel 2009/10) e Simy (sette con Crotone nel torneo in corso).

L’attaccante del Crotone, Simy (27), è ad un solo gol di distanza dall'eguagliare Obafemi Martins (28) come miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A.

Jakub Jankto ha realizzato tre reti contro il Crotone in Serie A, il suo bersaglio preferito nella competizione; dovesse andare a segno, il centrocampista blucerchiato stabilirebbe il suo record di gol in una singola stagione del torneo - attualmente a quota cinque come nel 2016/17.

