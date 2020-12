Crotone-Spezia, sfida valida per l'undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Scida di Crotone sabato 12 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I calabresi di Stroppa si presentano a questa sfida occupando l'ultimo posto della classifica dopo 10 giornate con 2 punti, mentre i liguri di Italiano sono quindicesimi a quota 10 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Squalificati: Petriccione

Indisponibili: Cigarini, Rispoli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Dell'Orco, Galabinov, Mattiello, Ramos, Zoet, Nzola

Statistiche Opta

Crotone e Spezia si sono sfidate 14 volte in Serie B e soltanto in un’occasione la partita è terminata in parità (0-0 nell’aprile 2016): quattro vittorie calabresi e nove liguri completano il bilancio.

In quattro delle sette sfide casalinghe contro lo Spezia in Serie B, il Crotone non è riuscito a trovare la via del gol: i liguri si sono imposti nelle ultime due trasferte allo Scida in cadetteria (3-0 nel dicembre 2018 e 2-1 nel gennaio 2020).

Nell’era dei tre punti a vittoria solamente quattro squadre hanno raccolto due o meno punti nelle prime 10 giornate di massimo campionato: la Reggiana 1994/95, il Benevento 2017/18, il Chievo 2018/19 e il Crotone (due volte, nel 2016/17 e nella stagione in corso).

Dal 2011/12 ad oggi, solamente una delle 10 squadre neopromosse in Serie A che hanno ottenuto almeno 10 punti nelle prime 10 gare giocate è poi retrocessa a fine stagione (il Frosinone 2015/16).

Lo Spezia é la formazione che finora ha messo più volte in fuorigioco i propri avversari in questo campionato (ben 39).

Il Crotone ha la peggior percentuale realizzativa di questa Serie A: solo sei delle 96 conclusioni dei calabresi si sono poi trasformate in gol (6,3%).

Con quello subito da Immobile contro la Lazio sono diventati cinque i gol incassati dallo Spezia nel primo quarto d’ora di gioco, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra in questo intervallo temporale nel campionato in corso.

M’Bala Nzola ha trovato il gol nel suo unico match disputato in Serie B contro il Crotone, lo scorso gennaio proprio allo Scida: l’attaccante francese ha messo a segno quattro degli ultimi cinque gol dello Spezia in campionato, tre dei quali in trasferta.

Junior Messias (900) e Simy (893) sono gli attaccanti con più minuti giocati in generale nella Serie A in corso, ma hanno messo insieme solo quattro gol finora (due su rigore).

Nessun giocatore in questo campionato ha completato più dribbling di Junior Messias (27): l’attaccante del Crotone ha anche effettuato 27 tiri finora, meno solo di Ibrahimovic, Mkhitaryan, Lautaro, Ronaldo e Gómez.

