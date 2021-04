Crotone-Udinese, sfida valida per la trentunesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Scida di Crotone sabato 17 aprile con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Cosmi affronta quella di Gotti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, S. Molina, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

Serie A Udinese-Torino 0-1, pagelle: Belotti decisivo, male Arslan 10/04/2021 A 21:41

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benali

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Pussetto

Statistiche Opta

Il bilancio tra Crotone e Udinese in Serie A è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio; solo contro il Chievo (tre) i calabresi hanno ottenuto più successi nel massimo campionato.

Il Crotone ha vinto entrambe le sfide contro l’Udinese in Serie A disputate nel girone di ritorno: 1-0 alla 36ª giornata del 2016/17 e 2-1 alla 34ª del 2017/18.

Il Crotone ha perso 14 delle 16 gare disponibili in Serie A nel 2021: almeno due sconfitte in più di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei nello stesso periodo.

L’Udinese viene da tre sconfitte consecutive in Serie A e non fa peggio da ottobre 2018, quando arrivò a quattro KO di fila con Julio Velázquez in panchina.

Dall’arrivo di Serse Cosmi, il Crotone ha segnato 14 gol in sei gare di Serie A, meno solo di Juventus, Napoli e Atalanta (tutte 16) nel periodo, sebbene i calabresi siano la squadra con meno punti guadagnati in questo lasso di tempo nel torneo (tre).

Nessuna squadra ha segnato più reti dell’Udinese su cross dalle fasce da inizio febbraio in Serie A: cinque, su sette marcature realizzate complessivamente dai friulani da questa situazione di gioco nel torneo in corso.

L’Udinese ha segnato solo 32 gol in questo campionato, sebbene in base alla qualità delle proprie conclusioni avrebbe dovuto mettere a segno quasi 10 reti in più (41.7 xG a favore): è la differenza più ampia nella competizione.

L’attaccante del Crotone Simy è andato a segno in tutte le ultime sei gare di Serie A; l’ultimo giocatore africano ad aver trovato il gol in più gare di fila nei top-5 campionati europei è stato Pierre-Emerick Aubameyang, che nel 2015 è arrivato a 10 con il Borussia Dortmund.

Nell’anno solare 2021, solo Romelu Lukaku dell’Inter (sette) e Ruslan Malinovskiy dell’Atalanta (sei) hanno servito più assist in Serie A di Nahuel Molina dell’Udinese (cinque).

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul non ha segnato né servito assist nei quattro precedenti in Serie A contro il Crotone: non ha affrontato nessuna squadra più volte nella competizione senza prendere parte almeno a un gol.

Fantacalcio: i consigli per la 31a giornata di Serie A

Serie A Belotti su rigore! Il Torino batte l'Udinese 1-0 10/04/2021 A 18:28