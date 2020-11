Samuel Eto'o è stato vittima di un incidente stradale in Camerun che gli ha distrutto l'automobile e l'ha costretto a un ricovero ospedaliero per curare qualche ferita.

Chi aveva provocato l'incidente era inizialmente fuggito, ma poi era stato rintracciato dalla polizia e portato in commissariato per l'interrogatorio. Saputo dello stato di fermo per il suo investitore, Eto'o, una volta dimesso dall'ospedale si è recato a sua volta in commissariato per provare a dirimere la questione.