Samuel Eto'o ha aggredito fisicamente un tifoso in Qatar. Fuori dal 974 Stadium, dove il Brasile ha battuto 4-1 la Corea del Sud, Eto’o è stato circondato da molti tifosi per scattare dei selfie, tra questi è comparso un ragazzo con una fotocamera intenzionato a fare delle domande all’ex calciatore. Per il Camerun non sono stati dei Mondiali da ricordare: l’eliminazione ai gironi, il caso Onana e poi questo: il presidente della federazione calcistica del Paese, nonché ex attaccante di Barcellona e Inter,. Fuori dal 974 Stadium, dove il Brasile ha battuto 4-1 la Corea del Sud, Eto’o è stato circondato da molti tifosi per scattare dei selfie, tra questi è comparso un ragazzo con una fotocamera intenzionato a fare delle domande all’ex calciatore.

Dopo un primo approccio pacifico, la situazione è degenerata probabilmente dopo qualche battuta dello youtuber nei confronti di Eto’o: il presidente della Federcalcio camerunese ha iniziato ad attaccare prima verbalmente il ragazzo per poi passare a spintoni e calci. L'intervento degli spettatori non è servito a molto visto che il tre volte campione d’Europa si è divincolato, accecato dalla rabbia.

Una scena non all’altezza della caratura del campione che è stato, a culmine di un Mondiale non fortunato per la sua nazionale.

