Non è ancora ufficiale e concluso, ma a breve potrebbe diventarlo. Arkadiusz Milik alla Roma dal Napoli, Edin Dzeko alla Juventus dalla Roma. L'intrigo dell'estate sembra essersi ormai risolto e solo qualche intoppo burocratico impedisce ancora il lieto fine ad una trattativa infinita e ricca di colpi di scena. Nel triplo affare Juve-Roma-Napoli a livello economico sembrano guadagnarci i giallorossi, che si tolgono un ingaggio pesantissimo, puntano su un giocatore molto piú giovane (Dzeko classe 1986, Milik 1994) e dilazionano il pagamento su più "rate", con tempistiche e modalitá che non vanno a gravare sull'attuale bilancio.

La formula di Milik e l'ingaggio del polacco

Calciomercato Dzeko già della Juventus, Kean quasi; Inter, Vidal-day lunedì 3 ORE FA

L'accordo della Roma con il Napoli é il seguente: prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto (17 milioni). Nella transazione sono stati inseriti anche 8 milioni in bonus. Totale: 28 milioni di euro circa. Milik rinnoverá di un anno con gli azzurri per permettere il prestito e in questo modo andrá a pesare relativamente sul bilancio capitolino di questa stagione, il primo dell'era Friedkin. Lo stipendio dell'attaccante polacco sará di quattro milioni netti a stagione più bonus (fino ad arrivare un massimo di sei) per quattro anni, decisamente meno dei 7,5 netti annui che avrebbe dovuto ricevere Dzeko fino al 2022. Un'operazione comunque da circa 60 milioni di euro tra ingaggio pluriennale e costo del cartellino.

Dzeko, investimento pesante della Juventus

Pare Edin Dzeko sia stato voluto a tutti i costi da Andrea Pirlo. E "tutti i costi" non è una locuzione casuale. Il bosniaco costerà 16 milioni di cartellino e firmerà un biennale con i bianconeri da 7,5 milioni netti a stagione (circa 15 lordi all'anno). In totale, quindi, inciderà notevolmente nel già negativo bilancio della Juventus e nel monte ingaggi generale (Higuain percepiva lo stesso stipendio). Tra acquisto e paga sarà di quasi 50 milioni di euro l'esborso totale della Vecchia Signora per il trentaquattrenne centravanti di Sarajevo.

Tecnicamente conviene a tutti

Se per un attimo tralasciamo l'aspetto economico, a livello tecnico questo doppio affare è funzionale sia alla Juventus che alla Roma. I bianconeri trovano un attaccante affidabile e ancora utile, capace di essere un punto di riferimento per Cristiano Ronaldo davanti e con l'esperienza giusta per fare bene anche in questa fase della carriera. I giallorossi ringiovaniscono il reparto offensivo e scommettono su un centravanti completo e con ancora margini di crescita, per adesso rallentati dai due gravi infortuni. Insomma, pur a costi elevati, in fin dei conti entrambi i club potrebbero beneficiare di questa lunghissima telenovela settembrina.

Come cambia la Juventus con l'acquisto di Dzeko

Calciomercato Roma, Fonseca: "Dzeko con noi a Verona, fiducia per Smalling" 21 ORE FA