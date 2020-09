Edin Dzeko convocato. La grande novità, proprio nelle ore in cui il centravanti bosniaco ha iniziato a preparare le valigie per trasferirsi a Torino e diventare un nuovo giocatore della Juventus, è questa. Ad annunciarla, in attesa che la Roma lo confermi ufficialmente, è stato Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara d'esordio in programma domani sera in casa del Verona.

Dzeko è qui con noi, domani sarà della partita. Non ha senso parlare né di lui né di Milik. Dzeko è con noi

Poche parole, secche, forse di circostanza, considerando che con ogni probabilità il triangolo di mercato tra Juventus, Roma e Napoli alla fine andrà in porto. Così come dovrebbe andare in porto anche il ritorno di Chris Smalling, pronto a vestire nuovamente la maglia della Roma, questa volta a titolo definitivo, dopo la bella stagione trascorsa in prestito in Italia: "Sono fiducioso. Stiamo lavorando per avere Smalling, sono sempre in contatto con lui, abbiamo parlato anche ieri. Chris vuole tornare alla Roma e noi lo vogliamo qui. Credo che nei prossimi giorni potremo averlo qui con noi".

Chi è già arrivato alla Roma è Marash Kumbulla, che contro il suo ex Verona però non partirà dall'inizio. Uno che certamente ci sarà, invece, è Rick Karsdorp, rimasto alla Roma dopo aver visto sfumare in sequenza i trasferimenti all'Atalanta prima e al Genoa poi: "Non è una soluzione d'emergenza. Domani giocherà e rimarrà con noi, perché abbiamo fiducia in lui. In questa settimana ha fatto un lavoro molto positivo ed è pronto per aiutare la squadra. Rimarrà con noi per questa stagione".

