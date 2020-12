Fiorentina-Sassuolo, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze mercoledi 16 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I vola di Prandelli si presentano a questa sfida occupando il quart'ultimo posto della classifica dopo 11 giornate con 9 punti, mentre i neroverdi di De Zerbi sono quinti a quota 22 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Serie A Atalanta, Gomez: "Quando me ne andrò si saprà la verità" 16 ORE FA

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ger. Pezzella, Barreca; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraghi, Pulgar

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; M. López, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Squalificati: Haraslin

Indisponibili: Caputo, Chiriches, Defrel, Romagna

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque sfide in Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), dopo che aveva ottenuto i tre punti solo una volta nei precedenti nove (3N, 5P).

Il Sassuolo ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro la Fiorentina: l’ultima squadra ad aver ottenuto il successo per tre stagioni di fila in casa della Viola in Serie A fu la Lazio tra il 2013/14 e il 2015/16.

Cesare Prandelli potrebbe diventare il quinto allenatore della Fiorentina nell’era dei tre punti a vittoria non riuscire a vincere in tutte le prime sue cinque gare in un’esperienza con la squadra Viola dopo Ottavio Bianchi nel 2002, Luciano Chiarugi nel 2002, Dino Zoff nel 2005 e Vincenzo Montella nel 2019.

Per la prima volta nella sua storia, il Sassuolo può rimanere imbattuto per sei trasferte di fila in Serie A (viene da una serie di quattro vittorie e un pareggio fuori casa).

Dall'inizio di novembre la Fiorentina ha raccolto solo due punti: nessuna squadra ne conta meno nel periodo in Serie A (due anche Genoa e Sampdoria).

Il Sassuolo è la squadra che ha tenuto la porta inviolata in più incontri nei cinque maggiori campionati europei da inizio novembre (cinque volte in sei partite), pur avendo subito 100 tiri nel parziale (meno solo del Verona, 105, tra le squadre dei top-5).

La Fiorentina ha segnato 11 reti nelle prime 11 gare di questo campionato: peggior bottino realizzativo per i Viola a questo punto della stagione dal 2014/15 (10 gol in quel caso).

Solo Sampdoria e Spezia (otto ciascuna) hanno subito più reti da palla inattiva della Fiorentina (sette) nel campionato in corso. Il Sassuolo ne ha incassati solo due da palla inattiva (soltanto Napoli e Verona hanno fatto meglio finora).

Il Sassuolo è l’unica squadra di Serie A contro cui José Callejón ha segnato di destro (2), di sinistro (1) e di testa (1).

Domenico Berardi del Sassuolo ha segnato sei reti contro la Fiorentina in Serie A, ben cinque di queste sono arrivate fuori casa, contro nessun’altra ha fatto meglio in trasferta nel massimo campionato (al pari della Lazio).

Fantacalcio: i consigli per la 12a giornata di Serie A

Serie A Gasperini: "Gomez via dall'Atalanta? Deciderà la società" IERI A 16:52