Solo segnali positivi per Maran dopo l'esordio contro il Crotone nella Serie A 2020/21. Termina 4-1 a Marassi in favore del Grifone, rivoluzionato rispetto alla passata stagione. Ottimo impatto dei nuovi Badelj, Zajc e Zappacosta, schierati in campo dal primo minuto e subito in palla; a segno Destro e Pjaca, entrato dalla panchina nella ripresa: due giocatori da recuperare e che potrebbero fare molto comodo a Maran. Il Genoa parte forte: dopo 9' il punteggio è già 2-0 grazie alle reti di Destro, appunto, e Pandev, che illumina Marassi con uno scavetto delizioso. Rivieve riapre il match, ci pensa Zappacosta a ristabilire le distanze con un gran destro sul primo palo. Nella ripresa Pjaca entra e si sblocca immediatamente: rete che può valere molto. Match piacevole nel primo tempo, nella ripresa le squadre si coprono maggiormente e si segnalano poche emozioni. Maran parte con il piede giusto, per Stroppa la strada è lunga: qualche buon segnale nei primi 45', ma la salvezza sarà tutta da sudare.

Il tabellino

GENOA-CROTONE 4-1 (primo tempo 3-1)

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Goldaniga, Biraschi; Ghiglione, Lerager (dal 86' Melegoni), Badelj (dal 68' Radovanovic), Zajc (dal 76' Behrami), Zappacosta (dal 76' Czyborra); Pandev (dal 68' Pjaca), Destro. All. Maran.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Zanellato (dal 58' Eduardo), Cigarini (dal 86' Gomelt), Messias, Mazzotta (46' Rispoli); Riviere (dal 58' Kargbo), Simy (dal 89' Dragus). All. Stroppa

Gol: 7' Destro (G), 9' Pandev (G), 28' Riviere (C), 34' Zappacosta (G), 75' Pjaca (G)

Assist: 1-0 Ghiglione (G), 2-1 Molina (C), 4-1 Ghiglione (G)

Ammoniti: Molina (C), Mazzotta (C), Zappacosta (G), Zajc (G), Pandev (G), Ghiglione (G)

Arbitro: Ayroldi.

La cronaca in 7 momenti chiave

7’ VANTAGGIO DI DESTRO - Pandev allarga per Ghiglione, buca l'intervento Mazzotta: pallone basso al centro, l'attaccante del Grifone taglia sul primo palo e spinge in rete.

9’ RADDOPPIO DI PANDEV - Delizioso scavetto a tu per tu con Cordaz! Magallan tiene in campo il macedone, che corre in campo aperto e non sbaglia.

26’ TRAVERSA DI DESTRO - Bella palla di Lerager per l'autore del primo gol, che vince il contrasto con Molina e cerca il destro a giro dal limite: solo la traversa dice di no.

28’ GOL DI RIVIERE - Bella azione degli ospiti: gran cross ancora di Molina, leggera deviazione di Zappacosta. L'attaccante del Crotone arriva in allungo sul primo palo: partita riaperta.

34’ TRIS DI ZAPPACOSTA - Che azione del giocatore in prestito dal Chelsea! Ottimo spunto sulla sinistra, rientra sul destro e calcia da fuori area: pallone che trova l'angolino sul primo palo, che gol.

42’ PALO DI SIMY - Cross di Cigarini sul secondo palo sugli sviluppi del calcio di punizione, grande stacco dell'attaccante ospite: palo pieno.

75’ POKER DI PJACA - Entra e segna il croato! Diagonale destro che bacia il palo e si insacca dopo un ottimo break di Ghiglione.

MVP

Goran PANDEV - Inizia la sua ennesima stagione in Serie A con la sostanza di sempre. Leader di questo Genoa e faro dell’attacco, come dimostra lo splendido gol del 2-0.

Fantacalcio

Promosso. Mattia DESTRO - Il gol dopo soli 7’ è manna dal cielo per un giocatore che ha il disperato bisogno di tornare protagonista. Per il resto nel match si vede poco, ma va vicino alla doppietta.

Bocciato. Simeon NWANWO - Più conosciuto come Simy. C'era molta attesa nel vederlo all'opera, ma non è la sua giornata: nel primo tempo si divora un gol davanti a Perin, il palo gli dice di no poco dopo. Per il resto fatica contro i difensori del Genoa.

