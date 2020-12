Genoa-Milan, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova mercoledi 16 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I liguri di Maran si presentano a questa sfida occupando il penultimo posto della classifica dopo 11 giornate con soli 6 punti, mentre i rossoneri di Pioli sono sempre primi a quota 27 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. All. Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Marchetti, Parigini, C. Zapata

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Kjaer

Statistiche Opta

Il Genoa ha vinto l’ultimo confronto contro il Milan in Serie A a marzo e potrebbe registrare almeno due successi di fila contro i rossoneri nella competizione per la prima volta dal 2015 con Gian Piero Gasperini in panchina (tre in quel caso).

L’ultimo pareggio tra Milan e Genoa in Serie A in casa dei liguri risale a febbraio 2011, con Ballardini sulla panchina del Grifone e Allegri con i rossoneri, da allora sono seguiti tre successi per i rossoblù e sei del Milan (inclusi gli ultimi tre in ordine di tempo).

Solo sei punti per il Genoa in questo campionato: i liguri non hanno mai fatto peggio nelle prime 11 giornate di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (sei, anche nel 2017/18).

Il Genoa è reduce da cinque sconfitte interne in Serie A, si tratta del suo record di partite perse di fila in casa nel massimo campionato.

Il Milan è l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinque campionati europei dalla ripresa dei campionato lo scorso maggio (23 partite, 17 vittorie e sei pareggi).

Il Milan arriva da sette successi consecutivi in trasferta in Serie A: solo una volta i rossoneri hanno vinto più gare fuori casa di fila nella competizione (nove tra il 1992 e il 1993).

Il Milan è l’unica squadra nella storia della Serie A a girone unico ad aver segnato almeno due reti in ciascuna delle prime 11 partite stagionali.

Sono tre le reti di Goran Pandev contro il Milan in Serie A, inclusa una nella sfida più recente tra le due formazioni, nel marzo 2020, in quella che rimane l’ultima sconfitta dei rossoneri nella competizione.

L’unica rete di Sandro Tonali in Serie A è arrivata proprio al Ferraris contro il Genoa: rete del momentaneo vantaggio nella sconfitta del Brescia per 1-3 nell’ottobre 2019.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque gol (due reti e tre assist) nelle sue quattro partite di Serie A al Ferraris contro il Genoa.

