Mentre queste squadre lotteranno per mantenere o raggiungere la vetta della classifica, la lente d'ingrandimento d'Italia si sposterà sulla partita di Verona, tra Hellas e Genoa . I liguri sono fermi dal 27 settembre, sconfitta 6-0 a Napoli, e torneranno in campo dopo 21 giorni esatti nel Monday Night.

Il caso indice, da cui tutto è partito, si chiama Mattia Perin. Il portiere è stato il primo contagiato, e da quel momento dovrebbe essersi, secondo le ricostruzioni, scatenato il tutto. L'ex estremo difensore della Juve ha voluto spiegare la situazione: "Il 21 settembre mi recai a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: al contrario di quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il Coronavirus proprio quel giorno".

Dopo aver parato la minaccia covid, è tornato in squadra: "Non mi sento responsabile, il caos di Juve-Napoli non è iniziato per colpa del Genoa. Poteva accadere a chiunque, ma se fossimo stati il Real Madrid, l’Inter o la Juventus saremmo stati rispettati di più. I giudizi sono stati troppo superficiali, noi calciatori siamo molto scrupolosi: non togliamo la mascherina e rispettiamo le regole, ma è inevitabile che in campo veniamo a contatto".