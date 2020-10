La positività altalenante di Alessandro Bastoni al Covid-19 ha fatto alzare il livello di allarme in casa-Inter: mentre il primo tampone effettuato domenica sera presso il ritiro della Under 21 aveva dato esito negativo, il secondo - quello di ieri mattina - era stato positivo. Il terzo, atteso per oggi, scioglierà i dubbi circa la sua condizione fisica attuale.