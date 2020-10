Eriksen, tentativo dell'Hertha Berlino

Christian Eriksen alla fine è rimasto in nerazzurro. Ma riuscirà a prendersi l'Inter? I prossimi tre mesi saranno decisivi per il futuro del danese, sempre più indietro nelle gerarchie a centrocampo di Antonio Conte. Secondo quando riportato da "Tuttosport", alcuni intermediari hanno provato a cercare acquirenti in Inghilterra e, soprattutto, si registra il tentativo last-minute da parte dell'Hertha Berlino in prestito. Lo stipendio di Eriksen (7,5 milioni netti a stagione) e la sua volontà di restare in nerazzurro hanno reso impossibile l'affare. Il danese è rimasto, ma entro gennaio è attesa la svolta.

La nostra opinione: l'Inter fa bene a non privarsi di Eriksen alla prima sessione di mercato disponibile dopo averlo acquistato a gennaio. Il danese sta però legittimamente diventando un "caso" in casa nerazzurra: anche con il passaggio al 3-4-1-2 non sta trovando il modo di essere decisivo e con la Lazio non è nemmeno entrato in campo (nonostante le cinque sostituzioni). La permanenza è un segnale da parte della società, ma l'impressione è che da qui a gennaio Eriksen si giochi tutto: senza una svolta potrebbe davvero salutare nella prossima sessione.

Lautaro, ora il rinnovo

La telenovela Lautaro-Barcellona si è risolta con un nulla di fatto. La permanenza era nell'aria nelle ultime settimane, ma da maggio a luglio il nome del Toro è sempre stato accostato ai Blaugrana. L'argentino è partito forte in questa stagione, con tre reti in altrettante partite di Serie A. E, come sottolinea "Tuttosport", a breve si parlerà di rinnovo con Marotta e Ausilio: Lautaro ha accarezzato l'idea di uno stipendio a doppia al Barcellona e all'Inter vorrebbe sedersi al tavolo dei big (Lukaku, Eriksen e Sanchez), che guadagnano dai 7 milioni in su. La quadra potrebbe trovarsi sulla base di 5 milioni con stipendio a salire negli anni.

La nostra opinione: Lautaro si sta dimostrando un fattore per l'Inter e un giocatore del futuro che può essere decisivo anche nel presente. Le voci da Barcellona erano state fonte di distrazione e tormenti, come dimostra il rendimento tutt'altro che positivo post lockdown. L'inizio di questa stagione è confortante: il Toro è determinato a difendere la causa e sta bene in nerazzurro. Tutto fa pensare che il matrimonio possa continuare ancora a lungo.

Milan, a gennaio nuovo affondo per Kabak

Alla fine il tanto cercato difensore non è arrivato. Ma è solo questione di tempo. Come riporta la "Gazzetta dello Sport", il club rossonero è pronto ad accontentare Stefano Pioli nel mercato di gennaio, che poi non è così distante: si proverà l'assalto a Kabak, per cui nelle ultime ore Milan e Schalke 04 hanno lavorato ma senza riuscire a limare la forbice tra i 15 milioni di offerta e i 20 di richiesta. Tra tre mesi la volontà del difensore potrebbe giocare un ruolo determinante per un passaggio in rossonero. Con la pista Simakan che resta comunque viva.

La nostra opinione: un difensore al Milan serve, visti i numerosi impegni ravvicinati tra campionato e coppe. Ma è vero anche che, con la chiusura delle trattative a inizio ottobre, il mercato di gennaio non è poi così lontano. Ci sarà tempo (magari già a partire da queste settimane) per trattative più ragionate da chiudere ufficialmente con la riapertura del mercato a gennaio.

