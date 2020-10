La pausa nazionali va esaurendosi, e la Serie A è pronta a scaldare il motore dopo il primo assaggio di tre partite a cavallo tra Settembre ed Ottobre. Particolarmente pronta a sgasare è la quarta forza del torneo: l'Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro è rientrato oggi alla Pinetina, ed ha iniziato a preparare una delle partite più importanti di tutta la stagione: il derby.

Quella che andrà in onda sabato sera allo stadio Meazza è solamente la quarta giornata di campionato, ma ricopre un ruolo piuttosto importante per la prima parte di stagione delle due squadre meneghine. Nonostante un ruolino di marcia importante, i nerazzurri arrivano alla stracittadina con qualche situazione scomoda. Le positività di Skriniar, Young, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Bastoni hanno falcidiato la rosa del tecnico leccese, soprattutto in zona difesa.

Serie A Skriniar e Bastoni out: Inter, è già emergenza difesa 08/10/2020 A 09:03

Un aiuto dal governo? Chance per Bastoni

In una situazione di piena emergenza sportiva, un risvolto positivo potrebbe arrivare da un alleato inaspettato: il governo. Secondo le indiscrezioni che filtrano, il CTS (comitato tecnico sanitario) potrebbe approvare una nuova misura sul periodo di quarantena, riducendolo da 14 a 10 giorni per gli asintomatici con l'obbligo di un solo tampone negativo per uscire dall'isolamento fiduciario. In questo modo, proprio Alessandro Bastoni - in caso di esito negativo - potrebbe tornare a disposizione di Conte nella giornata di venerdì 16, il giorno della vigilia.

La mancanza di allenamenti con la squadra - ricordiamo che i positivi si possono allenare ma individualmente - non gli assicurerebbero un ruolo da titolare, ma la possibilità di sedersi in panchina guardando fiducioso alla prima di champions contro il Gladbach di mercoledì 21 ottobre. Nella giornata di oggi verranno svolti nuovi test, con il tecnico nerazzurro che incrocia le dita per evitare di ricevere altre brutte notizie.

Skriniar, Bastoni e il resto della squadra dell'Inter Credit Foto Getty Images

Lato tecnico: perché sarebbe importante recuperare Bastoni?

Il classe 1999, nella stagione 2019-2020, si è affermato con uno dei migliori U23 del nostro campionato. Lo sviluppo sotto Antonio Conte, che lo ha schierato quasi sempre da braccetto sinistro, gli ha permesso miglioramenti esponenziali sotto tanti aspetti del gioco, sia in fase di possesso che in fase di non possesso.

Il nativo di Casalmaggiore è un difensore moderno, forte sia nella difesa più pura che a creare con la palla al piede. E' molto preciso e pulito, abile a districarsi anche nelle situazioni più scomode.

Quest'anno ha giocato 90 minuti sia contro la Fiorentina che a Roma contro la Lazio. Nell'ultima partita pre-pausa ha ricoperto il classico ruolo di terzo centrale di sinistra, mentre contro la Viola è tornato a giocare centrale come nella stagione di Parma, ma con enormi differenze rispetto all'esperienza emiliana. Sotto D'Aversa, Bastoni giocava in coppia con Bruno Alves e si occupava principalmente della fase difensiva posizionale. Mentre nell'Inter ha trovato uno sviluppo più proattivo, arrivando a toccare tanti palloni in fase di costruzione (106 tocchi di media in stagione)

In entrambe le partite ha ben figurato, nonostante una fase difensiva di squadra - soprattutto nelle prime due uscite - non proprio impeccabile e sicuramente migliorabile. Vien da sé che per Conte e per tutta l'Inter sarebbe un recupero d'oro.

Inter, le avversarie nel girone B di Champions League

Serie A Inter, non solo Bastoni: anche Skriniar positivo al Covid 07/10/2020 A 19:00