Una serata positiva per l’Inter che oltre ad aver vinto lo scontro diretto con il Napoli, accorcia ancora sul Milan in classifica, portandosi ad un punto. Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il successo di San Siro, deciso dal rigore di Romelu Lukaku e con qualche sofferenza di troppo vista la superiorità numerica nel quarto d’ora finale.

TROPPA SOFFERENZA FINALE

"Inevitabile che la squadra sentisse l'importanza e il peso della partita. Sapevamo che non sarebbe stato facile, alla fine è venuto il 'braccino del tennista' per conservare il risultato. Portare a casa partite così è importante anche per uno step di crescita mentale. La squadra deve imparare anche a soffrire, anche se preferiremmo soffrire non tanto. Ma battere squadre così forti è un buon segnale".

LECCARSI LE FERITE

"Questo è un gruppo che ci tiene e soffre. Ha sofferto e tanto per l'eliminazione dalla Champions. E ho sofferto tanto io. E' un gruppo responsabile, che ha voglia di fare. Alleno ragazzi puliti. Spero diventino un po' mestieranti, un po' più scaltri e furbi"

L’IMPORTANZA DELLO SCONTRO DIRETTO

“Sono partite difficili perché si possono vincere o perdere. Il Napoli è un'ottima squadra, con un ottimo allenatore e con una grandissima organizzazione. Ha detto bene Gattuso: forse noi l'abbiamo imbruttita, è stata molto tattica. Avevamo l'esperienza delle partite con loro nella precedente stagione, per cui aveva preparato una strategia per renderli sterili in attacco. Solo verso la fine si è creato qualcosa. Sono partite che devi vincere e, se ci riesci, le prendi, le metti in tasca e sei contento”

SFIDA MOLTO TATTICA

"Loro si abbassavano e coprivano tutti gli spazi per poi andare in ripartenza con Insigne e Lozano. Noi nel primo tempo abbiamo provato ad andarli a prendere anche abbastanza alti e loro sono stati bravi a uscire con giocate preparate visto che Zielinski ci ha messo un po' in difficoltà dietro a Brozovic. Alla fine comunque la situazione ha pagato, benché fortunati sul palo di Petagna".





