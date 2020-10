L’Inter è imbattuta da nove partite interne di Serie A contro il Milan (6V, 3N): il record di gare consecutive senza sconfitta in casa contro i rossoneri per i nerazzurri è di 10, cioè le prime 10 della competizione (negli anni ‘30).

Il Milan ha segnato in tutte le ultime 23 partite di campionato e non ha subito reti nelle ultime quattro: in quanto a gol realizzati non fa meglio dal 1973, per la porta inviolata dal 2006.