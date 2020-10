Il Milan arriva al Derby di sabato (ore 18) da capolista: tre partite, tre vittorie in questo inizio di Serie A, con 7 gol fatti e 0 subiti. Naturalmente la volontà del tencico Stefano Pioli è quella di continuare questo filotto positivo.

Verifica importante

Il Milan ha la propria identità e il proprio modo di stare in campo. Nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai. E' un esame difficile, l'importante è essersi preparati bene, con il poco tempo a disposizione per entrambe le squadre. Ci sentiamo preparati. Dobbiamo essere lucidi domani sera, capire quando dobbiamo andare in pressione e quando temporeggiare. Rimane il nostro modo di giocare un calcio intenso e non di attesa. E' lo stesso atteggiamento che hanno loro. Sulla carta dovrebbe essere una gara spettacolare

Il momento

Speravo di arrivare al derby con tre vittorie in campionato e il raggiungimento dei gironi. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Ci arriviamo bene, così come l'Inter. Ci darebbe tantissimo entusiasmo e fiducia nelle nostre qualità e caratteristiche. Dobbiamo pensare a crescere, migliorare e provare ad essere ambiziosi

Ibrahimovic

L'ho ritrovato come è sempre stato con noi, sorridente, positivo, volitivo, generoso, determinato e trascinatore. Sta bene, ha avuto una sola settimana di allenamenti, ma è pronto per giocare. Non so quanto potrà avere come durata nel corso della gara

Rebic out

Credo che non sarà disponibile per domani e settimana prossima capiremo quando potrà rientrare. E' stato un infortunio delicato

Club e Nazionali

Club e giocatori si sono messi a disposizione. Siamo alla pari dei nostri avversari, anche loro hanno avuto le nostre stesse problematich

Kjaer importante

L'apporto che sta dando Simon dentro e fuori dal campo è di alto livello. Stiamo parlando di un professionista inccepibile e di un ragazzo intelligente. Il ritorno del capitano ci permette di trovare quei meccanismi difensivi sui quali abbiamo lavorato. Abbiamo ancora qualche difficoltà in quel reparto

