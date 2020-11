Penso che domani Immobile, Leiva e Strakosha saranno a disposizione, ma c'è incertezza

In tempi di pandemia Covid-19, ci mancava sul caos tamponi a funestare un calcio e una Serie A che sta provando ad andare avanti fra stadi vuoti, test su test e polemiche sempre più infuocate. Ultima quella che coinvolge la Lazio, che a meno di 24 ore dalla trasferta allo Stadium contro la Juventus, non sa ancora se potrà contare su tre titolarissimi, che mercoledì hanno dovuto saltare la sfida contro lo Zenit perché risultati positivi ai test della UEFA. Un’anomalia che il presidente Lotito stamane ha spiegato in modo un po’ pittoreschi (qui le sue dichiarazioni sulla positività al Covid e la metafora della vagina della donna) e su cui Inzaghi preferisce spendersi in termini un po’ più pacati.

"Lotito ligio al protocollo, critiche ci danno forza"

Il nostro presidente è ligio a farci seguire il protocollo e noi lo stiamo rispettando. Stiamo seguendo il protocollo alla lettera, queste voci che vengono da fuori penso siano infondate. Gli attacchi sono infondati e gratuiti,mi dispiace che sia attaccata sempre la Lazio in questo modo. Queste voci e critiche esterne ci danno ancora più forza e compattezza. Lo utilizzeremo come ulteriore stimolo per essere compatti. Noi possiamo far parlare solo il campo, questo faremo, aspettando buone notizie dalla società. Dovremo tirare fuori le energie rimaste, abbiamo affrontato tre trasferte in sette giorni”.

"Proverò a inserire forze fresche"

Oggi valuterò come sta la squadra e proverò ad inserire delle forze fresche, se ci riuscirò. Luis Alberto si è allenato da solo a casa, oggi vedrò come sta. Lo stesso vale per Lazzari e Djavan Anderson, assenti ormai da un po'. Radu sta bene ed è stato aggiunto in lista: domani sarà a disposizione. A oggi sono tutti a disposizione: ho sempre pronta l'opzione A, ma anche la B, C e D. Immobile, Leiva e Strakosha? Li ho sentiti e visti. Sono sereni, anche se devo capire le loro condizioni sul campo”.

"Juve squadra più forte d’Italia"

Pirlo ha ottime idee e le sta mettendo in ordine molto bene. Ho analizzato a lungo i bianconeri. Penso siano ancora la squadra più forte d'Italia”.

