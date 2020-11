Prestazione decisamente convincente della Juventus. Nel sabato sera di Torino, la squadra di Pirlo annichilisce e disorienta quella di Di Francesco, troppo timida nel primo tempo e penalizzata dalle assenze di Nandez e Godin. Molto bene i bianconeri, guidati dal solito strepitoso Ronaldo (arrivato giá a quota otto reti in questo campionato) e rinvigoriti dal rientro di De Ligt, subito comandante dietro. La Juve ha dominato, é andata in vantaggio, ha gestito e ha raddoppiato, rischiando pochissimo dietro. Passi avanti evidenti nel percorso di crescita bianconero. La squadra sarda, invece, é apparsa poco convinta e non é riuscita ad innescare praticamente mai la coppia Joao Pedro-Simeone.