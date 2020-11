Juventus-Cagliari, match della 8a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Allianz Stadium si è concluso col punteggio di 2-0. Gara arbitrata da Maresca, in cui la Juventus di Andrea Pirlo ha trovato tre punti importanti per la classifica (ora seconda a quota 16 punti), mentre il Cagliari di mister Eusebio Di Francsco rimane fermo in undicesima posizione. Due gol per Ronaldo, autentico mattatore del match, una traversa per Demiral. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

===Le pagelle della Juventus===

Gianluigi BUFFON 6 - In campo a poco piú di 25 anni dal suo esordio in Serie A. Nessun intervento di rilievo, nessuna fatica.

Juan CUADRADO 6,5 - Capitano quasi a sorpresa. Costante a destra, si intende bene con Kulusevski.

Merih DEMIRAL 7 - Sicuro e tosto. Agisce sul centro-destra e non sbaglia un intervento. Assist per il secondo gol di Ronaldo.

Matthijs DE LIGT 7 - Rientra dopo l'infortunio (e l'operazione) alla spalla e lo fa a modo suo. Dominante negli uno contro uno, potente di testa, personalitá da vendere.

DANILO 6 - Ordinaria amministrazione. A sinistra, con attenzione e dedizione. Piedi sempre educati, come dimostrano alcune aperture. (Dal 85' ALEX SANDRO SV)

Dejan KULUSEVSKI 6 - Ha un paio di buone occasioni, ma non le sfrutta. Il mancino non é "caldo" come al solito, ma alcune giocate sono di livello. (Dal 85' CHIESA SV)

ARTHUR 7 - Molto bene. Dá ritmo, detta i tempi, cerca palla, gioca di prima. Presente e preciso, in fase di costruzione e di recupero. (Dal 85' BENTANCUR SV)

Adrien RABIOT 6 - Attento e determinato. Si inserisce e appoggia l'azione. Meglio nel primo tempo rispetto al secondo. (Dal 69' McKENNIE 6 - Entra convinto, combatte, contrasta, si butta dentro. Ha tanta "fame")

Federico BERNARDESCHI 6,5 - Parte bene, gli annullano un gol, ci prova da fuori. Decisamente meglio rispetto alle ultime uscite in bianconero.

Alvaro MORATA 6,5 - Solito punto di riferimento davanti. Assist per Ronaldo, diverse sponde intelligenti. Non segna, ma gioca bene. (Dal 69' DYBALA 6 - Dentro nel finale con voglia. Alcuni spunti, qualche conclusione. Non é ancora brillante fisicamente)

Cristiano RONALDO 7,5 - Fenomeno vero. 60 gol in 69 presenze di massimo campionato italiano, otto reti in questo torneo. La prima firma é superba, la seconda scaltra. Comanda e decide, sempre lui.

ALL.: Andrea PIRLO 7 - Juventus in crescita, organizzata, corta, messa bene dietro e sempre in verticale quando trova campo. Ci sono dei progressi.

===Le pagelle del Cagliari===

Alessio CRAGNO 6,5 - Un paio di buone parate, incolpevole sui gol subiti.

Fabio PISACANE 5 - Lento, arrugginito, si vede che non gioca con continuitá. Gli mancano dei meccanismi.

Sebastian WALUKIEWICZ 5,5 - Insomma. Appannato, in difficoltá se deve raddoppiare su Ronaldo.

Ragnar KLAVAN 6 - Mette toppe ovunque e vince i duelli aerei con Morata. Esce dopo uno scontro aereo con De Ligt. Aveva messo a segno un gol, ma il fuorigioco di Marin gliel'ha tolto. (Dal 70' CARBONI 6 - Nel finale copre e regge bene, non rischiando nulla)

Gabriele ZAPPA 6 - Gamba e forza fisica, a volt poca precisione. Dal suo lato spesso agisce Ronaldo, ma lui non lo fa passare e lo costringe ad accentrarsi. É un ragazzo molto interessante, che non ha paura di mostare le sue doti.

Razvan MARIN 5 - Travolto nel mezzo. Gioca solo in orizzontale, fatica anche in interdizione. (Dal 70' CALIGARA 6 - Nel finale, a partita decisa, ma con abnegazione. Pressa tutto e tutti)

Marko ROG 5,5 - Prova a mettere ordine, a ragionare, ma non riesce a tenere unito il Cagliari.

Alessandro TRIPALDELLI 5,5 - Insomma. Cuadrado lo salta spesso, viene anche ammonito, patisce anche l'emozione della prima da titolare con il Cagliari. (Dal 46' SOTTIL 5,5 - Un'accelerazione, un giallo, poca verve)

Adam OUNAS 5 - Un fantasma. Zero spunti, zero guizzi. Anestetizzato. (Dal 81' OLIVA SV)

Giovanni SIMEONE 5,5 - Mobile e coraggioso, ma poco servito. Gioca con generositá, combattendo su ogni pallone. Per sua sfortuna non riesce mai a rendersi pericoloso. (Dal 81' PAVOLETTI SV)

JOAO PEDRO 5,5 - Si vede poco, fatica a duettare con Simeone. De Ligt lo ferma sempre.

ALL.: Eusebio DI FRANCESCO 5 - Cagliari troppo rinunciatario inizialmente e poco convinto davanti. Partita persa anche mentalmente.

