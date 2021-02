Luis Suarez sapeva di aver ricevuto dalla professoressa Stefania Spina il file con il testo d’esame. E’ quanto afferma il giudice delle indagini preliminari di Perugia riguardo al caso dell’esame farsa che il centravanti uruguaiano ha sostenuto lo scorso mese di settembre per ottenere il passaporto italiano e favorire così le pratiche per il tesseramento in caso di ingaggio della Juventus come calciatore comunitario. Come riporta l’agenzia Ansa, lo spiega nella sua relazione il gip del tribunale umbro per motivare la respinta della revoca della misura interdittiva applicata alla stessa professoressa Spina.