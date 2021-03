Juventus-Lazio, sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà all’Allianz Stadium di Torino sabato 6 marzo con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Andrea Pirlo affronta quella di Simone Inzaghi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, A. Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: Frabotta

Indisponibili: Arthur, Bentancur, Bonucci, Chiellini, De Ligt, Dybala

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lazzari, Luiz Felipe, Radu

Statistiche Opta

La Juventus ha perso due delle ultime sette partite contro la Lazio in Serie A (4V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 29 (19V, 8N).

Dopo il pareggio ottenuto nella gara d’andata, la Lazio potrebbe chiudere senza sconfitte entrambe le partite stagionali in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2005/06 (due pareggi con Delio Rossi in panchina).

Dalla stagione 2014/15 in avanti la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro la Lazio in Serie A: nel periodo i bianconeri contano più clean sheet interne solo contro Inter e Roma (cinque).

La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare casalinghe in Serie A: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di questo tipo è stata nel marzo 2018 (cinque), con Massimiliano Allegri in panchina.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite di Serie A, subendo solamente due reti nel periodo: per i bianconeri è lo stesso numero di clean sheet ottenute nelle precedenti 28 gare di Serie A, in cui avevano subito una media di 1.3 reti a partita.

La Lazio ha perso le ultime due trasferte di Serie A, contro Inter e Bologna; non infila tre sconfitte fuori casa di fila in campionato dal 2015 con Stefano Pioli.

La Lazio è la squadra che in percentuale ha subito più gol nel primo tempo in questo campionato: il 59% (19 su 32).

Cristiano Ronaldo ha segnato cinque gol in cinque partite contro la Lazio in Serie A: l’attaccante della Juventus ha fatto meglio solamente contro il Parma nel torneo (sei reti).

Tra i giocatori italiani, solo Lorenzo Insigne (sei) ha segnato più gol in Serie A nel 2021 di Ciro Immobile della Lazio e Federico Chiesa della Juventus (entrambi a quota cinque).

Ciro Immobile della Lazio ha segnato tre gol contro la Juventus allo Stadium in Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio in questo stadio da avversario dei bianconeri in campionato, al pari di Mauro Icardi e Josip Ilicic.

