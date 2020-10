Ora la "palla" passerá a Lega Calcio, alla FIGC e al Giudice Sportivo, che vedranno se applicare alla lettera il regolamento previsto dal protocollo (e in quel caso arriverebbe il 3-0 a tavolino per la Juventus) o ascoltare la posizione del Napoli, che in qualsiasi caso ricorrerá contro questa decisione. Scontato che in ogni caso si apriranno discussioni e polemiche. Il calcio per andare avanti ha bisogno di documenti condivisi e di regole chiare per tutti. Vedremo come si svilupperá nei prossimi giorni la situazione e come la Serie A reagirá a questa ennesima pagina molto turbolenta.