Manca poco alla sifda- champions tra Juventus e Milan e mister Andrea Pirlo arriva alla gara con la consapevolezza che la posta in gioco è alta:

La Superlega ci influenzerà? No, l'obiettivo è guadagnarci la Champions sul campo. Ce l'abbiamo bene in testa e non guardiamo al di fuori del campo, siamo concentrati. Sarà una partita aperta, siamo due squadre a ci piace pressare e attaccare, entrambe le squadre hanno voglia di imporre il gioco e credo sarà una grande partita.

Il tecnico bianconerò dovrà lottare meno del solito con la formazione, almeno in difesa:

Abbiamo fortunatamente tutti i giocatori a disposizione. Domani avrò ampia scelta, abbiamo tutti i centrali perché tornato anche Demiral e abbiamo due giocatori in diffida e quindi anche questo può incidere sulle scelte.

Si parla anche di Donnarumma... "Non è un problema mio, è un giocatore del Milan ed è un problema loro. Lo ritengo uno dei migliori cinque portieri al mondo, è un professionista esemplare e vanno fatti i complimenti per quanto sta facendo. Sbagliato definire Szczesny un problema? Sì penso che sia sbagliato definirlo un problema. Se escono voci su altri portieri sembra che vada in difficoltà il nostro, non è così. Poi è normale che capiti a tutti di fare degli errori, ha sbagliato come capita agli altri. Lui sereno e concentrato e noi siamo contenti di ciò che ci sta dando".

Ibra-Ronaldo, un confronto tra giocatori fortissimi, ma non più giovanissimi: è un problema? "Non credo sia un problema: loro risultano ancora essere i migliori, Ronaldo è il capocannoniere e Ibra sta facendo tanti gol e dà un grande apporto alla squadra. Non sono un problema per le squadre in cui giocano, sono un valore aggiunto. Morata sta bene ed è disponibile per giocare domani".

